Ezzel az 5 őszi ruhadarabbal sokkal drágábbnak tűnik a szetted

Az ősz mindig az újrakezdés ideje, amikor a rétegek és a kifinomult hangulat kerül előtérbe. Fedezd fel, hogyan lehet néhány alapdarabbal elegánsabbá és összeszedettebbé tenni a megjelenésedet.

Az ősz mindig az újrakezdés ideje: vége a lenge nyári ruháknak, előkerülnek a rétegek, és vele együtt az a különleges, kifinomult hangulat, amit csak ez az évszak tud. Ha szeretnél idén ősszel elegánsabbnak, gazdagabbnak – vagy inkább úgy mondjuk: sokkal „összeszedettebbnek” – tűnni, akkor nem kell új gardróbot vásárolnod. Elég pár olyan alapdarabot beszerezni, amelyek önmagukban is sugározzák a minőséget és időtállóságot.

Íme öt ruhadarab, amivel a szetted automatikusan drágább hatást kelt, még akkor is, ha nem luxusmárkákban vásárolsz.

1. Ballonkabát

A ballonkabát olyan, mint egy varázspálca az őszi szettekhez. Akár farmerhez, akár egy ruhához veszed fel, azonnal rendezett, elegáns benyomást kelt. Lehet klasszikus bézs, modern fekete vagy vagány sötétzöld, mindegyikben van egy kis „párizsi” hangulat.

A trükk az, hogy jól szabott darabot válassz – olyat, ami szépen követi az alakodat, de nem túl szűk. Egy ilyen kabát mellett még a legegyszerűbb póló–farmer kombó is úgy néz ki, mintha tudatosan állítottad volna össze.

