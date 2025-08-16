Ezzel a párforintos módszerrel végre nem marad foltos a tükör

A tökéletesen tiszta tükör titka nem csupán a szerencsén múlik. Gondoltad volna, hogy a legtöbben rosszul tisztítják a tükröt – és emiatt maradnak rajta a bosszantó csíkok, ujjlenyomatok és vízkőfoltok? Pedig néhány egyszerű trükkel ragyogó eredményt érhetsz el – még a fürdőszobai pára és fogkrémfröccsenés ellenére is! Hamar ragyogóan tiszta lehet Jacqueline Stein takarítási szakértő, a Home Reimagined takarítóvállalat alapítója nemrég a Southern Livingnek árulta el, hogyan varázsolhatjuk gyorsan ragyogóan tisztává a tükröket. Többféle módszert is megosztott, amelyek közül a kedvence egy egyszerű, házi készítésű alkoholos megoldás: „Ez egy egyszerű és hatékony házi tisztítószer, amely gyorsan szárad, így kevesebb csík marad utána. Ráadásul könnyedén oldja a tükrökön lerakódott szennyeződéseket, így kevesebb időt kell takarítással tölteni” – magyarázza. Mielőtt belevágnál, ezekre a dolgokra figyelj Bármilyen tükröt is tisztítasz – legyen az a fürdőszobában, a hálóban vagy […]

A tökéletesen tiszta tükör titka nem csupán a szerencsén múlik. Gondoltad volna, hogy a legtöbben rosszul tisztítják a tükröt – és emiatt maradnak rajta a bosszantó csíkok, ujjlenyomatok és vízkőfoltok? Pedig néhány egyszerű trükkel ragyogó eredményt érhetsz el – még a fürdőszobai pára és fogkrémfröccsenés ellenére is!

Hamar ragyogóan tiszta lehet

Jacqueline Stein takarítási szakértő, a Home Reimagined takarítóvállalat alapítója nemrég a Southern Livingnek árulta el, hogyan varázsolhatjuk gyorsan ragyogóan tisztává a tükröket.

Többféle módszert is megosztott, amelyek közül a kedvence egy egyszerű, házi készítésű alkoholos megoldás: „Ez egy egyszerű és hatékony házi tisztítószer, amely gyorsan szárad, így kevesebb csík marad utána. Ráadásul könnyedén oldja a tükrökön lerakódott szennyeződéseket, így kevesebb időt kell takarítással tölteni” – magyarázza.