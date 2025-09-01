Ezért veszélyes, ha égve hagyod a kültéri lámpákat éjszakára

Noha a modern világítótestek már lényegesen kevesebb áramot használnak, ez még nem jelenti azt, hogy ne használnának áramot, és ha senki sem érkezik haza sötétben, tényleg nem indokolt, hogy egész éjszaka világítson a lámpa. De mekkora áramot fogyaszt is pontosan egy kültéri világítótest? Egy 60 wattos izzó 12 órán át történő használata éves szinten akár 6 ezer forintba is kerülhet – több kültéri lámpa esetén pedig ez a kiadás könnyen 130–45 ezer forintra duzzadhat, ami éves szinten még mindig nem tűnik kiugróan soknak, de ha valóban nem használjuk őket, akkor ez csak kidobott pénz.
A betörőket lényegében vörös szőnyeggel várod
A második érv, ami miatt érdemes elgondolkodni a lámpa lekapcsolásán, a hamis biztonságérzet. Sarah Harshbarger, a Brinks Home biztonsági szakértője rámutat, hogy a rosszul elhelyezett kültéri fény el is árulhatja a sebezhető pontokat a házon, és nem helyettesíti a komplex biztonsági rendszereket – gyakran inkább csak álmegoldásnak bizonyul.
Esztétikai szempontból sem előnyös, ha ragyogó fényű lámpa állandóan világít. A túl erős kültéri fény kikezdheti a ház karakterét: kifakítja a színeket, túl éles árnyékokat vet, és elmoshatja a stílus finomságait, rontva ezzel az ingatlan megjelenését és értékét is.
