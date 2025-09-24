Ezért ne öntsd soha a forró vizet a konyhai mosogatóba

Egy hosszú nap után, amikor végre lecsöpögteted a tésztát, valószínűleg nem gondolkodsz sokat azon, hová öntöd a forró vizet. A legtöbben automatikusan a mosogatóba zúdítjuk, mert hát hová máshová? Ráadásul az internet is tele van „házi praktikákkal”, amelyek szerint egy kis forró víz még segíthet is a dugulások ellen. De vajon tényleg így van?
A válasz meglepő lehet: a forró víz valójában több kárt okozhat, mint hasznot, különösen a modern konyhákban – hívja fel rá a figyelmet a Southern Living. Ha pedig nem vagyunk óvatosak, könnyen egy komoly és költséges vízvezeték-probléma közepén találhatjuk magunkat.
Mi történik a csövekben, amikor forró vizet öntesz le?
A régi, vastag falú, fémből készült csövek (például öntöttvas vagy réz) valóban jobban viselik a magas hőmérsékletet, és egykor gyakran használták őket a háztartásokban. Csakhogy az utóbbi évtizedekben – különösen felújított lakásokban vagy új építésű otthonokban – a PVC (műanyag) csövek váltak az iparági szabvánnyá. Ezek sokkal érzékenyebbek a hőhatásra.
A forró víz, különösen, ha frissen forrt (azaz eléri a 100°C-t), komolyan károsíthatja a PVC-csöveket. Ezek a műanyag vezetékek általában 60°C körüli hőmérsékletre vannak tervezve – ez az a hőfok, ami a csapból kijövő meleg víz esetén normális. A forró víz viszont ennél jóval magasabb hőfokot jelent, és ha gyakran öntjük le így, az hosszú távon:
- meglágyíthatja a csöveket,
- eldeformálhatja vagy meggyengítheti az illesztéseket,
- tönkreteheti a ragasztásokat,
- sőt akár szivárgást vagy csőtörést is okozhat.
Különösen veszélyes a forró víz akkor, ha a lefolyó lassan engedi le a vizet vagy részlegesen el van dugulva, hiszen így a csövek hosszabb ideig vannak kitéve a forróságnak.