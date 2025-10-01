Ezért jó ötlet színesre festeni a mennyezetet

A mennyezet színezése nemcsak látványos, hanem praktikus megoldás is lehet az otthonodban. Fedezd fel, hogyan alakíthatod át a teret egy egyszerű színválasztással.

A mennyezetet sokáig szinte kötelező volt fehérre festeni, az utóbbi időkben azonban egyre népszerűbbek azok az enteriőrök, amik színes mennyezettel teszik látványosabbá a szobát. Úgy tűnik, egyre többen veszik észre, hogy a falak ötödik felülete sokkal többre hivatott, mint hogy pusztán semleges háttér legyen. Egy színes mennyezet karaktert, hangulatot és egyedi stílust adhat az otthonodnak, ráadásul számos optikai trükköt is bevethetsz általa. Lássuk, miért érdemes elgondolkodni azon, hogy a fehér helyett színeket válassz a plafonra!

Optikailag alakítja a teret

A mennyezet színe meghatározza, hogyan érzékeled a szoba arányait. Egy sötétebb árnyalat közelebb hozza a plafont, ezáltal otthonosabbá, „kuckósabbá” teszi a helyiséget. Ha túl magasnak érzed a teret, egy mélyebb szín segít kiegyensúlyozni az arányokat. Fordítva is működik: világos, de mégis színes tónusokkal tágasabbnak, szellősebbnek hat a szoba, így kisebb helyiségekben is remek választás lehet.

