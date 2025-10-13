Ezekkel a farmerekkel mindig 10/10-es lesz az őszi outfited

Ha van egy ruhadarab, amire a divatimádók évek óta esküsznek, az a farmer. Mindegy, hogy blézerrel, egyszerű pólóval vagy bokacsizmával viseled — a tökéletes farmer mindig összefogja az egész szettedet. Csakhogy, mint minden klasszikus esetében, itt is folyamatosan változnak a fazonok és színek. És hát 2025 őszén bizony új hullám jön: frissebb, modernebb, izgalmasabb farmertrendekkel, amikre érdemes odafigyelni.
Ezúttal nem a régi kedvencekről – például a skinny fazonról vagy a vintage szabásokról – van szó. Az idei trendek bátrabbak, új színekben és arányokban gondolják újra a klasszikust, mégis könnyen beilleszthetők a mindennapokba. Ezek a farmerek egyszerre lazák és kifinomultak, pont azt a természetes, mégis stílusos hatást keltve, amit mindannyian szeretünk.
És a legjobb rész? Nem kell stylistnak lenned, hogy viselni tudd őket. Ezek a fazonok hihetetlenül sokoldalúak: tökéletesen mutatnak egy sportcipővel és kötött pulcsival, de egy magassarkúval és inggel is pillanatok alatt elegánssá tehetik a megjelenésedet. Mutatjuk azt a három farmertrendet, ami garantáltan 10/10-esre emeli az őszi outfitedet — legyen szó mély árnyalatokról, vintage hatású mosásról vagy extra laza szabásról.
1. Mély, sötét árnyalatok
A szezon egyik legnagyobb kedvence a mély indigó vagy fekete árnyalatú farmer. Letisztult, elegáns, és kicsit sem unalmas. A sötét színek azonnal adnak egy csipetnyi luxusérzetet a megjelenésedhez, miközben továbbra is hétköznapi marad a szetted. Egy fehér pólóval és színes táskával laza nappali outfit, blézerrel és magassarkúval pedig akár irodai viselet is lehet belőle.
Tipp: ha elegáns, de nem túlzottan tökéletes hatásra vágysz, válassz sötét árnyalatú, enyhén bootcut vagy bő szárú farmert — ezek most különösen trendik.