A hajat a vécébe dobod? 5 dolog, amit soha ne dobd oda, mert eldugul tőle a lefolyó
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / A hajat a vécébe dobod? 5 dolog, amit...

A hajat a vécébe dobod? 5 dolog, amit soha ne dobd oda, mert eldugul tőle a lefolyó

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.11.

A vécébe való dobás, legyen szó bármilyen tárgyról vagy anyagról, komoly következményekkel járhat a vízvezetékek állapotára nézve. Habár járhatsz zöld úton, ha csak azt öntöd bele, ami igazán oda való, sokan nincsenek teljesen tisztában azzal, mi minden okozhat gondot. Lássuk hát, mik azok a gyakori hibák, amiket elkerülve megkímélheted magad a kellemetlen meglepetésektől, és hosszú távon biztosíthatod a szennyvízelvezetés zökkenőmentességét.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Nedves törlőkendők és egyéb higiéniai termékek

A nedves törlőkendők, még azok is, amelyeket “lehúzható” címkével látnak el, valójában komoly veszélyt jelentenek a csatornahálózatra. Ezek a termékek lassan bomlanak le, és összetapadva masszív dugulást okoznak.

Szintén kerülendők a vécébe dobott tamponok, intimbetétek és egyéb női higiéniai termékek, amelyek elzárhatják a víz útját és visszaduzzasztják a szennyvizet. Ezeket mindenképpen a szemetesbe dobd, hogy elkerüld a komolyabb dugulásokat.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ezt hozza 2025. október 11. a numerológia szerint – Sziporkázó önkifejezés és játékos kapcsolódások várnak

Ezt hozza 2025. október 11. a numerológia szerint – Sziporkázó önkifejezés és játékos kapcsolódások várnak
Ezek a kabátok már nem menők idén ősszel – mutatjuk, mit válassz helyettük

Ezek a kabátok már nem menők idén ősszel – mutatjuk, mit válassz helyettük
Spirituális lakberendezés: a legfontosabb alapelvek a jó energiákért

Spirituális lakberendezés: a legfontosabb alapelvek a jó energiákért
5 ragaszkodó kutyafajta, aki imádni fog a kanapén összebújni veled

5 ragaszkodó kutyafajta, aki imádni fog a kanapén összebújni veled
5 para, ami a második gyermekednél már egyszerűen NINCS

5 para, ami a második gyermekednél már egyszerűen NINCS
Randi appok nélküli ismerkedések: igaz történetek

Randi appok nélküli ismerkedések: igaz történetek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK