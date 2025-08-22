„Újra lehetsz olyan, mint egy szerelmes kamasz” Ezeket mondanám el a 30 éves önmagamnak

Ha valahogy üzenetet küldhetnék vissza az időben a 30 éves énemnek, lenne pár dolog, amit nagyon szeretnék elmondani neki. Nem azért, mert azt gondolom, valamit olyan nagyon rosszul csinált, hanem mert tudom, mennyi bizonytalanság, felesleges szorongás és önostorozás kísérte azokat az éveket. És ha akkor hallottam volna ezeket a mondatokat, talán könnyebben elhittem volna, hogy végül minden rendben lesz.

A karriered nem te magad vagy

Harmincévesen azt hittem, hogy a munkám, és az, hogy milyen pozícióban vagyok, meghatározza, mennyit érek. Azt gondoltam, a siker egyenlő az előléptetésekkel, a fizetésemelésekkel, a hangzatos titulusokkal. Most már tudom, hogy ez tévedés.

Sokkal fontosabb, hogy élvezni tudjam azt, amit éppen csinálok. Hogy legyen értelme reggel felkelni, és ne csak a következő mérföldkövet hajszoljam.

Ez a felismerés nem egyik napról a másikra jött. Meg kellett tapasztalnom, milyen az, amikor valami papíron jól mutat, de a lelkem közben kiürül. Ma már tudom: a boldogság nem a karrierlétra tetején van, hanem a mindennapi apró örömökben. Abban, ha szeretem a munkám közben eltöltött órákat, ha látom az értelmét annak, amit csinálok, és ha meg tudok állni, hogy élvezzem az utat, nem csak a célt. Céljaim továbbra is vannak, de nagyon szeretném elmondani a 30 éves énemnek, hogy nem az tesz boldoggá, ha azokat elérem majd, hanem az, ha a mában boldog tudok lenni.

Meg fogod találni magad az anyaszerepben

Harmincévesen, friss édesanyaként úgy éreztem, egy kicsit elveszítettem magam. Nem tudtam, ki vagyok a pelenkák, az éjszakázások és a rengeteg tanács között, amit mindenki megosztott velem — gyakran kéretlenül. Volt bennem egy állandó feszültség, hogy vajon jól csinálom-e, hogy elég jó anya vagyok-e, és folyamatosan újabb és újabb képtelen elvárásokat támasztottam magammal szemben, amiknek nyilván nem tudtam megfelelni, és így sosem adták meg a várt igazolást: elég jól csinálom.

Majdnem hét év kellett hozzá, de megértettem, hogy milyen anya akarok lenni. Megismertem a lányomat, összeszoktunk, és megtanultam elengedni mások elvárásait.

Ma már tudom, hogy nem kell minden tanácsot megfogadni, sőt, fontos észben tartani, hogy én vagyok az, aki mindenkinél jobban tudja, mi működik nekünk. Ha ezt hamarabb engedtem volna meg magamnak, sokkal hamarabb élhettem volna meg az anyaságot felhőtlen örömmel, anélkül, hogy állandóan bizonyítani akartam volna másoknak – vagy magamnak.

A szerelem és a szenvedély nem tűnik el 30 fölött

Emlékszem, azt hittem, azzal, hogy betöltöm a harmadik X-et, az élet természetes velejárója lett, hogy már nem remegnek meg a térdeim senki miatt. Hogy a szenvedély idővel lecsendesedik, és legfeljebb egy nyugodt, társasági szövetség marad. Ez is lehet szép, mondogattam magamnak, és megpróbáltam meggyőzni magam arról, hogy így is boldog(ok) leszünk.

Ma már tudom, hogy a megfelelő emberrel bármikor megtalálhat a szenvedély, akár 35, akár 45 évesen.

Nagyon szeretném elmondani annak az elkeseredett, testi örömökről már lemondó 30 éves nőnek, aki voltam, hogy újra lehetsz olyan, mint egy szerelmes kamasz: számolhatod a perceket a következő találkozásig, és érezheted, hogy minden porcikádban élsz.

Egy dolgot viszont fontos tudni: nem leszel boldog, ha megpróbálod magad rábeszélni, hogy maradj egy szenvedély nélküli kapcsolatban csak azért, mert „már késő újrakezdeni”. Soha nincs késő — és néha a legnagyobb bátorság kilépni, hogy helyet adj valami igazán jónak.

