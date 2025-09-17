Ezek a legjobb drogériás arckrémek a hidratált bőrért – Szerintünk

A bőrápolás alapja a megfelelő hidratálás, különösen a hűvösebb napokon. Íme hat kedvenc drogériás arckrémünk, amelyek ár-érték arányban kiemelkedők.

A bőrápolás alapja a megfelelő hidratálás, és ezt különösen érezzük akkor, amikor beköszöntenek a hűvösebb, szelesebb napok. Ugyan a szerkesztőségben mindenki egyetért abban, hogy egy kellemes, jó minőségű arckrém az a fajta luxus, amire érdemes beruházni, azt is tudjuk, hogy a drogériák polcain is találni tökéletes alternatívákat. Összegyűjtöttünk hat kedvencünket, amelyek ár-érték arányban kiemelkedők, és mi magunk is szívesen használjuk őket, akár már évek óta is.

Geek & Gorgeous 101 Hydration Station

A magyar márka, a Geek & Gorgeous az utóbbi években igazi kultkedvenc lett a tudatos bőrápolók körében. A Hydration Station könnyű, géles állagú krém, amely tele van hidratáló összetevőkkel: hialuronsavval, panthenollal és különböző humektánsokkal, amelyek vizet vonzanak a bőrbe. Ami miatt igazán szeretjük, hogy olajmentes formulája miatt szinte minden bőrtípus számára ideális – a zsíros bőrt nem nehezíti el, a száraz bőrnek viszont extra rétegként is jól működik. Ráadásul illatanyagmentes, így az érzékeny bőrűek is bátran kipróbálhatják.

