Ezek a kabátok már nem menők idén ősszel – mutatjuk, mit válassz helyettük

A kabátszezon megérkezett, és itt az ideje, hogy a könnyű pulcsikat valami melegebbre cseréljük. Nézzük, mely kabátok lesznek divatosak idén ősszel.

Akár tetszik, akár nem, a kabátszezon megérkezett. Pillanatokon belül eljön az az idő, amikor a könnyű pulcsikat és átmeneti dzsekiket félretesszük, és valami igazán meleg, puha és ölelős darab után nyúlunk reggelente. És mivel a tökéletes kabát megtalálása nem kis feladat – elvégre hónapokon át ezt viseled majd nap mint nap –, nem árt egy kis iránymutatás, mielőtt belevágsz a vásárlásba.

A kabát sokszor a teljes outfitet meghatározza, ezért érdemes olyan fazont választani, amit tényleg szívesen veszel fel újra és újra. A 2025-ös őszi-téli trendekben pedig minden megtalálható: a letisztult minimalizmustól a játékos textúrákig.

Kielemeztük a kifutókat, és megnéztük, mit hordanak a stílusos nők Párizstól Koppenhágáig. Az eredmény? Hét kabáttrend, amit minden divatrajongó be fog szerezni idén. Mutatjuk, mit érdemes keresned — és mi az, amit lassan ideje elengedni.

Már nem menő: sálas kabátok – Helyette: gallér nélküli fazonok

Tavaly a nyakrészekről szólt minden — hatalmas sálak, garbók, kámzsák minden mennyiségben. Idén viszont a divatvilág a letisztultság felé fordult: a gallér nélküli, kabátok hódítanak, amelyek egyszerre elegánsak és modern hatásúak. Ezek a darabok a skandináv minimalizmus megtestesítői – például a Toteme vagy a Calvin Klein kollekcióiban láthattuk őket. Ideális választás, ha visszafogott, mégis luxus hatású megjelenésre vágysz.

