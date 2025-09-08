Ez lesz 2026 színe? A „meleg eukaliptusz” az új letisztult falszín kedvenc

A Valspar már meghatározta a 2026. év színét: a festékmárka szerint a következő esztendő legnépszerűbb árnyalata a Warm Eucalyptus (8004-28F) lesz, amely letisztult, nyugodt, természetközeli zöld tónusával a legjobb értelemben fogja újrafogalmazni a semlegességet a lakberendezésben.

Milyen szín a Warm Eucalyptus?

A Warm Eucalyptus olyan árnyalat, amely egyszerre idéz elő természetközeli nyugalmat és vintage hangulatot. A Valspar színe retró inspirációval, meleg alaptónusokkal gazdagított, ami „egy földhözragadt, mégis hívogató hangulatot teremt” – fogalmaz Sue Kim, a márka marketingigazgatója. Ez a nyugalmat árasztó zöld ideális választás lehet azoknak, akik szeretnének otthonukban békét és meghittséget teremteni, miközben a modern hangulatot is megőrzik.

