Ez lesz 2026 színe? A „meleg eukaliptusz” az új letisztult falszín kedvenc

Milyen szín a Warm Eucalyptus?
A Warm Eucalyptus olyan árnyalat, amely egyszerre idéz elő természetközeli nyugalmat és vintage hangulatot. A Valspar színe retró inspirációval, meleg alaptónusokkal gazdagított, ami „egy földhözragadt, mégis hívogató hangulatot teremt” – fogalmaz Sue Kim, a márka marketingigazgatója. Ez a nyugalmat árasztó zöld ideális választás lehet azoknak, akik szeretnének otthonukban békét és meghittséget teremteni, miközben a modern hangulatot is megőrzik.
