Ez az arkangyal segíthet rátalálni az igaz szerelemre – a születési hónapod szerint
iStock

Ez az arkangyal segíthet rátalálni az igaz szerelemre – a születési hónapod szerint

Nyul Debóra
2025.10.03.

Szerelmet, harmóniát vagy mélyebb lelki kapcsolatot keresel? Fedezd fel, melyik arkangyal segíthet neked a születési hónapod alapján.

Szerelmet, harmóniát vagy mélyebb lelki kapcsolatot keresel? Nem vagy egyedül. Teljesen természetes, hogy vágyunk az összetartozásra, az intimitásra, a meghittségre és a valódi kapcsolódásra. Akár boldogan vagy egyedül, akár egy bonyolult kapcsolatban próbálod visszaállítani az egyensúlyt, akár a nagy Ő-t keresed, lehet egy mennyei segítőd, aki éppen a te születési hónapodhoz kapcsolódik – világít rá a Parade MaKayla McRae asztrológussal.

Ezek az angyali energiák segíthetnek elengedni a múlt terheit, begyógyítani a régi sebeket, vagy éppenséggel megnyitni a szíved a szerelemre – legyen szó önszeretetről, gyászról vagy új kapcsolatok befogadásáról. Az ősi hagyományok szerint minden hónaphoz tartozik egy arkangyal, aki segíthet rátalálni a lelki társadra, megerősíteni a meglévő kapcsolataidat, és elvezetni egy mélyebb, szeretettelibb élet felé.

Január – Chamuel arkangyal

A szeretet és a kapcsolódás angyala. Ha januárban születtél, Chamuel segíthet abban, hogy mélyebb érzelmi kötődéseket alakíts ki. Hajlamos lehetsz túl sokat elemezni az érzéseidet, és ezért talán éppen itt az ideje, hogy elengedd az irányítás vágyát, és engedélyezd magadnak a sebezhetőséget. Így nyílhat meg előtted az út a valódi, tartós szerelem felé.

