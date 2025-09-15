Ez az, amiért sosem kérnél bocsánatot – a csillagjegyed szerint

Bocsánatot kérni sokszor fontos – de nem mindenért kell. Van, ami annyira szorosan hozzánk tartozik, hogy egyszerűen nem tudjuk (és nem is akarjuk) levetkőzni. Ezek a tulajdonságaink lehetnek hangosak, különcök vagy épp félreérthetők, de valójában ezek formálnak minket azzá, akik vagyunk.
Erre hívta fel a figyelmet Valerie Tejeda, a Parade asztrológiai és spirituális témákra szakosodott szerzője. Tejeda – aki bestseller író és ismert celeb-asztrológus is, olyan kliensekkel a háta mögött, mint Chrissy Teigen – rávilágított arra, mi az az egyetlen dolog, amiért az egyes csillagjegyek soha nem kérnek bocsánatot. És nem is kellene. Mert ezek a tulajdonságok nem gyengeségek, hanem a személyiségünk motorjai. Kitalálod, hogy a te esetedben miről van szó?
Kos
Nem kér bocsánatot azért, mert fejjel megy a céljai felé. A Kos tüzes, energikus és imád versenyezni saját magával és másokkal is. Ha valamire vágyik, nem fog hezitálni vagy körülményeskedni: megindul érte, akkor is, ha közben mások nem bírják tartani a tempót. Ez a lendület az, ami igazán élettel telivé teszi, és ami másokat is inspirálhat arra, hogy merjenek nagyot álmodni.
Mások ezeket olvassák