Ez az 5 dolog mindig ott van a nyári bevásárlókosaramban

Az év nagy részében szeretek a konyhában időzni, nyáron azonban az ott töltött időhöz való viszonyom sokat változik. A hosszú, meleg napokon jobban esik kevesebb időt sütéssel, főzéssel tölteni, így az időigényes recepteket általában elteszem őszig. Inkább a gyors, friss és lehetőleg hidegen is finom megoldásokat választom. Ebben pedig hatalmas segítség, ha 5 dolog mindig bekerül a nyári bevásárlókosaramba.

Friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök

A szezonális alapanyagok vásárlása szerintem nem szimplán tudatos döntés lehet, hanem szuper nyári program is. Egy séta a piacon vagy a helyi termelői standoknál nemcsak a bevásárlást jelenti számomra, hanem inspirációt is ad. A paradicsom most valóban paradicsomi ízű, a paprika roppan, az uborka frissítőbb, mint bármilyen limonádé.

Ha veszek belőlük, utána már pillanatok alatt össze tudok dobni egy finom salátát. Egy kis olívaolajjal, sóval és citrommal megbolondítva igazán ízletes választás lehet önmagában, de például grillezett húsok, halak mellé is.

A gyümölcsökről sem feledkezem meg – reggelire joghurttal, uzsonnára csak úgy, vagy fagyasztva, smoothie-hoz használok idei nyári málnát, szedret vagy éppen barackot. De egy-egy görögdinnye is rendszeresen a bevásárlókosaramban landol.