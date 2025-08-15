Ez az 5 dolog mindig ott van a nyári bevásárlókosaramban

Az év nagy részében szeretek a konyhában időzni, nyáron azonban az ott töltött időhöz való viszonyom sokat változik. A hosszú, meleg napokon jobban esik kevesebb időt sütéssel, főzéssel tölteni, így az időigényes recepteket általában elteszem őszig. Inkább a gyors, friss és lehetőleg hidegen is finom megoldásokat választom. Ebben pedig hatalmas segítség, ha 5 dolog mindig bekerül a nyári bevásárlókosaramba.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
Friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök
A szezonális alapanyagok vásárlása szerintem nem szimplán tudatos döntés lehet, hanem szuper nyári program is. Egy séta a piacon vagy a helyi termelői standoknál nemcsak a bevásárlást jelenti számomra, hanem inspirációt is ad. A paradicsom most valóban paradicsomi ízű, a paprika roppan, az uborka frissítőbb, mint bármilyen limonádé.
A gyümölcsökről sem feledkezem meg – reggelire joghurttal, uzsonnára csak úgy, vagy fagyasztva, smoothie-hoz használok idei nyári málnát, szedret vagy éppen barackot. De egy-egy görögdinnye is rendszeresen a bevásárlókosaramban landol.