Ez a Tarot-kártya gyógyítja a lelked – a születési hónapod szerint

Tudtad, hogy a születési hónapod nemcsak a csillagjegyedet határozza meg, hanem egy különleges Tarot-kártyát is? A spirituális gyógyulás, az önismeret és a belső átalakulás egyik legerőteljesebb eszköze lehet ez a lap – ami a Te személyes „lélekkártyád” is egyben.

Tarot-szakértők, asztrológusok és misztikus útkeresők egybehangzóan állítják: minden hónaphoz társítható egy-egy Tarot-archetípus, amely mélyebb betekintést adhat a személyiségedbe, és támogatást nyújthat, amikor épp útkeresésben vagy.

Január: A Csillag

A januáriak – legyenek akár határozott Bakok, akár újító Vízöntők – hajlamosak túl szigorúak lenni önmagukkal, és olykor borúlátóan tekinteni a jövőbe. A Csillag arra bátorít, hogy higgy magadban, keresd az érzelmi megújulást, és ne felejts el időnként megállni, visszanézni, milyen messzire jutottál.

