Ez a kutyafajta illik legjobban hozzád – a születési hónapod szerint

Ugye te is érzed néha azt az ösztönös vonzalmat egy-egy kutyafajta iránt? Mintha csak belőlük olvasna a szíved. A kutyák nemcsak hűséges társak, hanem igazi lelki tükrök is lehetnek – különösen, ha az adott fajta a személyiségedhez is tökéletesen passzol.

Spirituális és kutyás szakértők szerint a születési hónapod segíthet megtalálni azt az egy kutyát, akivel lelki társak lehetnétek – hívta fel rá a figyelmet nemrég a Parade. Vajon te melyik fajtával alkotsz tökéletes párost?

Január – Uszkár

Ha januárban születtél, elegancia és intelligencia sugárzik belőled. Te vagy az, aki tudja, mit ér az igazi minőség – éppen ezért az uszkár illik hozzád. Ez a gyönyörű, göndör bundás fajta épp olyan kifinomult, mint te, ráadásul elképesztően okos. Az uszkár méltósága és esze tökéletes tükre annak, amit te képviselsz.