Ez a 3 születési hónap ritka érzelmi bölcsességgel áldott – a szakértők szerint

Az érzelmi intelligencia és az intuitív bölcsesség olyan adottságok, amelyeket aligha lehet könyvekből megtanulni – leginkább belülről fakadnak. Vannak emberek, akik különös érzékenységgel látják át az élet mélyebb rétegeit, és természetes módon képesek gyógyítani, támogatni, biztonságot sugározni.
A Parade rávilágított arra, hogy szakértők szerint három különleges születési hónap hordozza magában ezt a ritka érzelmi bölcsességet – olyat, ami valóban kivételes. Nézd meg, vajon te is ebbe a különleges hármasba tartozol-e!
Február – A csendes mélység hónapja
A februárban születettek lelkivilága lenyűgöző. Legyen szó a szabad szellemű, humanitárius Vízöntőkről, akik mindig az egész emberiséget tartják szem előtt, vagy az érzékeny, álmodozó Halakról, akik olyan világot képzelnek, ahol mindenki szeretve és biztonságban érezheti magát – ez a hónap kivételes lelki mélységeket hordoz.
Mások ezeket olvassák
Azok, akik februárban látták meg a napvilágot, általában ösztönösen érzik, mikor van szükség egy vigasztaló szóra, mikor kell csak csendben jelen lenni, és mikor jön el az ideje a gyógyításnak – akár szavakkal, akár puszta jelenléttel. Bennük lakozik az a fajta bölcsesség, ami nem harsány, de éppen emiatt annál hatásosabb. Az önreflexió, az empátia és az intuíció elegye teszi őket igazi lelki vezetőkké a hétköznapokban.