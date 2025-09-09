Ez a 10 sneaker idén ősszel minden divatimádó kívánságlistáján ott lesz
Ez a 10 sneaker idén ősszel minden divatimádó kívánságlistáján ott lesz

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.09.

Az ősz nemcsak a kötött pulcsik és a hosszú kabátok szezonja, hanem a sneaker-rajongóké is. Egy jól megválasztott sportcipő teljesen új szintre emeli az outfitedet.

Az ősz nemcsak a kötött pulcsik és a hosszú kabátok szezonja, hanem a sneaker-rajongóké is. Egy jól megválasztott sportcipő teljesen új szintre emeli az outfitedet, legyen szó farmerről, szoknyáról vagy épp elegánsabb nadrágról. Idén ősszel különösen erős a felhozatal. Újra reflektorfénybe kerülnek a retró darabok, a jól ismert klasszikusok, és természetesen a luxusmárkák újdonságai is. Következzen 10 sneaker, amelyek biztosan ott lesznek minden divatimádó kívánságlistáján.

Adidas Spezial

Az Adidas Spezial az a sneaker, ami évről évre képes megújulni. Az ikonikus retró sziluett és a letisztult színek miatt könnyen kombinálható szinte bármivel. Farmerrel, öltönynadrággal vagy akár maxi szoknyával is jól mutat, miközben megőrzi sportos, mégis elegáns karakterét. Nem véletlen, hogy újra és újra felbukkan a street style fotókon.

