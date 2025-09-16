Melyik évszakban szexelünk többet? Érdekes statisztikák

Talán már mindannyian találkoztunk azzal a jelenséggel, amikor a különböző évszakok hatással vannak mindennapi szokásainkra, így a párkapcsolati életünkre is – és ezen belül természetesen a szexuális aktivitásunkra. De vajon valóban van ennek tudományos alapja? És ha igen, melyik hónapokban, illetve órákban a legaktívabbak az emberek az ágyban?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Évszakok és szexuális aktivitás

Érdekes módon a tudósok több kutatás során is megpróbálták feltárni a szexuális aktivitás szezonális mintázatait.

Az egyik legismertebb tanulmány a Nature folyóiratban jelent meg, amely azt mutatta ki, hogy a nyári hónapok alatt tapasztalható a legnagyobb szexuális aktivitás. Az emberek ilyenkor több szabadidővel rendelkeznek, és az éjszakai hőmérséklet kellemesebb, ami elősegíti az intimitást.

Ugyanakkor a téli hónapok sem maradnak sokkal le: a hideg időjárás és a hosszabb éjszakák is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a párok több időt töltsenek egymás karjaiban. Ezenkívül a karácsony és az újévi időszak is hozzájárulhat a romantikus hangulathoz, ami fokozhatja a szexuális aktivitást. Mások ezeket olvassák Ha erre a 15 kérdésre tudod a választ, megnyugodhatsz: életed párjával vagy együtt Sztárok, akikről nem is tudtad, hogy boldog párkapcsolatban élnek Ettől a 8 dologtól érzi azt egy férfi, hogy feleségül akar venni Ez a mindenkori 7 legidegesítőbb férfi tulajdonság. Egyetértünk?

A cikk folytatódik, lapozz!