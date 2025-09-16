Melyik évszakban szexelünk többet? Érdekes statisztikák
iStock

Melyik évszakban szexelünk többet? Érdekes statisztikák

O. Zselyke
Írta 2025.09.16.

Talán már mindannyian találkoztunk azzal a jelenséggel, amikor a különböző évszakok hatással vannak mindennapi szokásainkra, így a párkapcsolati életünkre is – és ezen belül természetesen a szexuális aktivitásunkra. De vajon valóban van ennek tudományos alapja? És ha igen, melyik hónapokban, illetve órákban a legaktívabbak az emberek az ágyban?

Évszakok és szexuális aktivitás

Érdekes módon a tudósok több kutatás során is megpróbálták feltárni a szexuális aktivitás szezonális mintázatait.

Az egyik legismertebb tanulmány a Nature folyóiratban jelent meg, amely azt mutatta ki, hogy a nyári hónapok alatt tapasztalható a legnagyobb szexuális aktivitás. Az emberek ilyenkor több szabadidővel rendelkeznek, és az éjszakai hőmérséklet kellemesebb, ami elősegíti az intimitást.

Ugyanakkor a téli hónapok sem maradnak sokkal le: a hideg időjárás és a hosszabb éjszakák is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a párok több időt töltsenek egymás karjaiban. Ezenkívül a karácsony és az újévi időszak is hozzájárulhat a romantikus hangulathoz, ami fokozhatja a szexuális aktivitást.

