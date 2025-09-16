Melyik évszakban szexelünk többet? Érdekes statisztikák

Évszakok és szexuális aktivitás
Érdekes módon a tudósok több kutatás során is megpróbálták feltárni a szexuális aktivitás szezonális mintázatait.
Az egyik legismertebb tanulmány a Nature folyóiratban jelent meg, amely azt mutatta ki, hogy a nyári hónapok alatt tapasztalható a legnagyobb szexuális aktivitás. Az emberek ilyenkor több szabadidővel rendelkeznek, és az éjszakai hőmérséklet kellemesebb, ami elősegíti az intimitást.
Ugyanakkor a téli hónapok sem maradnak sokkal le: a hideg időjárás és a hosszabb éjszakák is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a párok több időt töltsenek egymás karjaiban. Ezenkívül a karácsony és az újévi időszak is hozzájárulhat a romantikus hangulathoz, ami fokozhatja a szexuális aktivitást.
