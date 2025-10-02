Évek óta nem használok tampont – ezek a menstruációs bugyik, amiket minden barátnőmnek ajánlok

A menstruációs bugyik fenntartható és kényelmes alternatívát kínálnak a hagyományos menstruációs termékek helyett. Fedezd fel, melyik bugyi lehet a legjobb választás számodra!

Amikor azt olvastam, hogy az elmúlt évben a nőknek mindössze 19%-a vásárolt menstruációs bugyit, kissé, nos… lehangolódtam. Miért vagyunk ennyire vonakodók, ha a fenntarthatóbb megoldásról van szó a menstruációs termékek esetében? Bevallom, eleinte én is bizonytalan voltam. Nem tudtam, mennyire lesznek valóban nedvszívók és szagmentesek. Mára viszont teljesen megváltozott a véleményem, főleg miután megtudtam, hogy egyetlen tampon akár öt műanyag bevásárlószatyorral megegyező mennyiségű műanyagot is tartalmazhat. Életünk során ez nagyjából 57 000 szatyorral egyenértékű műanyag felhasználását jelenti. Még mindig nem győztelek meg? Akkor olvass tovább, és ismerd meg azokat a menstruációs bugyikat, amelyek tényleg megváltoztathatják a mindennapjaidat.

„A menstruációs bugyi számos előnyt kínál” – mondja Susanna Unsworth, az INTIMINA intim egészségügyi szakértője és a menopauza, női egészség és mellrák területére specializálódott orvos. „Környezeti szempontból sokkal fenntarthatóbb, mivel az eldobható termékek műanyagot tartalmaznak, és jelentősen növelik a lerakók hulladékát. Bár a kezdeti költség magasabb, hosszú távon jóval gazdaságosabb, hiszen megfelelő ápolás mellett évekig használható.”

Mivel minden ciklusomat lehetőségként fogtam fel, hogy különféle menstruációs bugyikat teszteljek, a teljesen fedő fazontól kezdve a legerősebb napokra szánt bikiniken át egészen a könnyebb vérzéshez ideális tangákig, úgy érzem, bátran kijelenthetem, melyek a legjobb menstruációs bugyik 2025-ben. Íme amiket neked is látnod kell!

Modibodi Classic Bikini

Három éve váltottam tamponról és betétről menstruációs bugyira, és teljes őszinteséggel mondhatom, hogy a Modibodi bugyik teljesen megváltoztatták az alvásminőségemet. Nem ébredek többé pánikban hajnal kettőkor attól félve, hogy átszivárogtam, nem kell éjszakai ébresztőt állítanom a tamponcsere miatt, és nappal is gondtalanul hordhatok fehér farmert. Búcsút inthetek a „biztonsági ellenőr” barátnak, aki eddig minden helyzetben a „minden rendben” visszajelzést adta. Ezek a bugyik akkor sem hagynak cserben, ha eddig a legnagyobb, extra erős tampont használtad. A légáteresztő bambusz anyag miatt eltűnik a kellemetlen szag, a hosszú nedvszívó betét pedig extra biztonságot ad.

