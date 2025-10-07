Ez a 6 európai kisváros októberben a legszebb – mégsem látogatják sokan
Ez a 6 európai kisváros októberben a legszebb – mégsem látogatják sokan

Arany Inez
Írta 2025.10.07.

Az őszi időszak mesés színeivel és hűvös, de még kellemes időjárásával tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy új helyeket fedezzünk fel Európában. Miközben a legtöbben olyan ismertebb úticélokat keresnek fel, mint Párizs, Firenze vagy Prága, addig számos rejtett gyöngyszem várja a felfedezőket, amelyek bájukkal és nyugalmukkal igazán különleges élményt nyújtanak. Az alábbi hat kisváros ritkán kerül a reflektorfénybe, pedig októberben különösen szépek, ahogy az őszi természet ereje körülöleli őket.

Cesky Krumlov, Csehország

iStock

Cesky Krumlov, amely a Moldva folyó kanyarulatában fekszik, valódi középkori ékszerdoboz. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő város óvárosa varázslatos hangulatával és megannyi történelmi épületével vonzza a látogatókat. Az ősz különösen varázslatos időszak itt, amikor a kastélypark és a folyópart lombjai a legcsodásabb színekben pompáznak.

Az őszi napsütéses napok ideálisak a város felfedezésére, legyen szó egy kényelmes sétáról az óváros kacskaringós utcáin, vagy egy kirándulásról a közeli Szumava Nemzeti Parkba. A város híres kulturális eseményei közül külön említést érdemel a nemzetközi filmfesztivál, amely szintén ebben az időszakban kerül megrendezésre.

