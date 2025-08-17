Érkezik a Vad természet 2. évada – minden, amit a Netflix sikersorozatának folytatásáról eddig tudunk

„Turner most végre útra kelhet – és mi is vele tarthatunk.” Jó hírünk van minden természet- és krimirajongónak: a Netflix egyik legizgalmasabb sorozata, a Vad természet új évaddal tér vissza – és még mélyebbre ás majd a lélek és a vadon összefonódó világában. A sorozat a közelmúltban robbant be a Netflix Top 10-es listájára, nemrég pedig hivatalosan is megerősítették: érkezik a második évad, méghozzá nem akármilyen új esettel. Eric Bana izgatottan várja a folytatást „Rendkívül boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptunk egy újabb évad elkészítésére” – nyilatkozta Eric Bana, a főszereplő, aki ismét a Nemzeti Park Szolgálat nyomozó ügynökét, Kyle Turnert kelti majd életre. „Az első évadra érkezett visszajelzések bizonyítják, milyen kivételes munkát végzett a stáb, hogy valami igazán egyedit hozzunk létre. Alig várom, hogy újra útnak indulhassak Kyle-lal. Hatalmas köszönet a Netflixnek, a John Wells […]

„Turner most végre útra kelhet – és mi is vele tarthatunk.”

Jó hírünk van minden természet- és krimirajongónak: a Netflix egyik legizgalmasabb sorozata, a Vad természet új évaddal tér vissza – és még mélyebbre ás majd a lélek és a vadon összefonódó világában. A sorozat a közelmúltban robbant be a Netflix Top 10-es listájára, nemrég pedig hivatalosan is megerősítették: érkezik a második évad, méghozzá nem akármilyen új esettel.

Eric Bana izgatottan várja a folytatást

„Rendkívül boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptunk egy újabb évad elkészítésére” – nyilatkozta Eric Bana, a főszereplő, aki ismét a Nemzeti Park Szolgálat nyomozó ügynökét, Kyle Turnert kelti majd életre.

„Az első évadra érkezett visszajelzések bizonyítják, milyen kivételes munkát végzett a stáb, hogy valami igazán egyedit hozzunk létre. Alig várom, hogy újra útnak indulhassak Kyle-lal. Hatalmas köszönet a Netflixnek, a John Wells Productions-nek, a Warner Bros. Televisionnek és természetesen a rajongóinknak.”