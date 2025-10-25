Ennyire sűrűn kellene tisztítani a só- és borstartóidat

Rendkívül sok szennyeződés kerül rájuk
Gondoljunk csak bele: sokan minden egyes alkalommal, amikor főzünk vagy eszünk, felemeljük a sótartót, rengeteg konyhában pedig a borstartó is gyakran kerül elő. Főzés és evés közben pedig nagyon könnyen kerülhet rájuk zsír és egyéb szennyeződések, de már szimplán a polcon is porosak lehetnek, koszolódhatnak. Így tehát nem is lehet kérdéses, hogy szükséges a gyakori kitisztításuk.
A Better Homes & Gardens egy szakértőt is megkérdezett a témában, Jack Kazmierzewskit, aki elárulta, hogy ugyanúgy, ahogy például egy étterem konyhájában nagyon fontos a só- és borsszórók tisztán tartása az általános tisztaság megőrzéséhez, illetve az egészségügyi ellenőrzésekkel kapcsolatos problémák megelőzéséhez, úgy az otthoni rendszeres tisztításuk is hasonlóan fontos és segít, hogy ne kerüljenek nemkívánatos baktériumok az ételeinkbe.