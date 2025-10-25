Ennyire sűrűn kellene tisztítani a só- és borstartóidat

Rengeteg olyan tennivaló van a konyhában, ami magától értetődő. Teljesen természetes, hogy rendszeresen ki- és bepakoljuk a mosogatógépet, letöröljük a konyhapultot és a tűzhelyet vagy éppen felseperjük a padlót. Más tennivalók viszont sokkal kevésbé szembetűnőek, így akár az is lehet, hogy egyáltalán nem is jutnak eszünkbe vagy folyton halogatjuk, hogy időt szánjunk rájuk. Tipikusan ilyen a só- és borstartók tisztítása is, ami valójában egy rendkívül fontos teendő.

Rendkívül sok szennyeződés kerül rájuk

Gondoljunk csak bele: sokan minden egyes alkalommal, amikor főzünk vagy eszünk, felemeljük a sótartót, rengeteg konyhában pedig a borstartó is gyakran kerül elő. Főzés és evés közben pedig nagyon könnyen kerülhet rájuk zsír és egyéb szennyeződések, de már szimplán a polcon is porosak lehetnek, koszolódhatnak. Így tehát nem is lehet kérdéses, hogy szükséges a gyakori kitisztításuk.

A Better Homes & Gardens egy szakértőt is megkérdezett a témában, Jack Kazmierzewskit, aki elárulta, hogy ugyanúgy, ahogy például egy étterem konyhájában nagyon fontos a só- és borsszórók tisztán tartása az általános tisztaság megőrzéséhez, illetve az egészségügyi ellenőrzésekkel kapcsolatos problémák megelőzéséhez, úgy az otthoni rendszeres tisztításuk is hasonlóan fontos és segít, hogy ne kerüljenek nemkívánatos baktériumok az ételeinkbe.

