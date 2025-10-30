Maximum ennyi ideig hagyd a vizes ruhákat a mosógépben a szakértők szerint
Maximum ennyi ideig hagyd a vizes ruhákat a mosógépben a szakértők szerint

Nyul Debóra
Írta 2025.10.30.

Ugye veled is előfordult már, hogy elindítottál egy mosást, majd mire lejárt, már elindultál otthonról, és csak jóval később teregettél ki, vagy annyira sok dolgod volt, hogy csak órák múlva jutottál el a mosógéphez? Ez bármelyikünkkel könnyen megeshet, azonban a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy bizonyos idő után sajnos mind a ruháink, mind a mosógépünk számára kedvezőtlen lehet, ha későbbre marad a teregetés.

Ennél tovább ne maradjanak a mosógépben

Szerencsére azzal semmi gond nincs, ha egyből azután, hogy a mosógép lejárt, nem tudunk kiteregetni. Ha viszont huzamosabb ideig nem sikerül rá sort kerítenünk, ezentúl érdemes úgy terveznünk, hogy a teregetésre is hamar legyen időnk. Hyacinth Tucker, a The Laundry Basket LLC alapítója a The Spruce-nak ugyanis elárulta, hogy 30-60 percnél tovább bizony más nem szabadna a nedves ruhákat a mosógépben hagynunk, különösen, ha egyébként is párás, meleg a levegő az otthonunkban. 

HOZZÁSZÓLÁSOK