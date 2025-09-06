„Előtte jól kisírom magam” – Így randizok, hogy ne tűnjek kétségbeesettnek
unsplash.com

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Előtte jól kisírom magam” – Így...

„Előtte jól kisírom magam” – Így randizok, hogy ne tűnjek kétségbeesettnek

Szőke Angéla
Írta 2025.09.06.

Azt mondják, meglátszik rajtunk az elkeseredettség és az taszító, de mit lehet ez ellen tenni?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A csók

Ki voltam éhezve és nagyon tetszett a srác. Amikor hazakísért, úgy döntöttem, elébe megyek a dolgoknak és megcsókolom én, nem várok arra, hogy ő tegye. Azt hittem, elsüllyedek, amikor elhúzta a fejét és inkább megölelt. Másnap annyit írt, hogy látja, hogy régóta vagyok egyedül, de neki ez a tempó kicsit gyors, úgyhogy sok sikert kíván nekem a további társkeresésben. Akkor megfogadtam, hogy soha többet nem engedem látszani, ha vágyom a gyengédségre. Soha.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Előtte jól kisírom magam” – Így randizok, hogy ne tűnjek kétségbeesettnek

„Előtte jól kisírom magam” – Így randizok, hogy ne tűnjek kétségbeesettnek
Pollenriadó: erre számítsanak ma az allergiások!

Pollenriadó: erre számítsanak ma az allergiások!
Gyógytornász mesél arról, mi történik, ha mozgásszegény az életmódunk

Gyógytornász mesél arról, mi történik, ha mozgásszegény az életmódunk
A TOP 10 legjobban kereső sztár – van köztük smink guru, sportoló és színész is

A TOP 10 legjobban kereső sztár – van köztük smink guru, sportoló és színész is
Nem mindegy, hogyan eszed a krumplit – a cukorbetegségre is hajlamosabb lehetsz így

Nem mindegy, hogyan eszed a krumplit – a cukorbetegségre is hajlamosabb lehetsz így
Így használd a fokhagymát a kártevők ellen a kertedben

Így használd a fokhagymát a kártevők ellen a kertedben
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK