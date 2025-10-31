Az elmúlt évek 10 legjobb horrorfilmje, amiből idén Halloweenkor válogass

Október 31-ét méltó módon ünnepelheted egy kis borzongással, amiben az elmúlt évek legjobb tíz horrorja garantáltan a segítségedre lesz.
1/10 Örökség
Ari Aster rendező igazi instant klasszikust alkotott, ami egyrészt a remek szereplőgárdának volt köszönhető, illetve az egészen újszerű történetnek. A filmben adott egy diszfunkcionális család - akik lányuk halálát próbálják feldolgozni - rémisztő jelenetek és váratlan fordulat. A főszereplő a csodálatos Toni Collette, akinek lebilincselő játéka felejthetetlen.
2/10 Csitt!
A lista egyik meglepetésfilmje, ami nálunk nem ment a mozikban, de világszerte már kisebb kult-státuszt ért el. A főszereplő a süketnéma Maddie, akit házában egy gyilkos terrorizál és a nő kénytelen találékonyságára hagyatkozni, ha túl akarja élni az éjszakát.
Természetesen nem maradhatott ki a listából a legendás horror franchise, aminek első részében – 1978-ban – Jamie Lee Curtis először menekült meg legyőzhetetlen sorozatgyilkos öccsétől, Mike Myerstől. A 2018-as változatban negyven év után Jamie Lee újra Laurie Strode bőrébe bújt és idén már a legújabb részt is megnézhetjük, Halloween Kills címmel.