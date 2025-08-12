Életrajzi film készül Britney Spearsről – minden, amit eddig tudunk

Miért pont most?
Ahogy a Backstage is írja, a pletykák 2021-ben kezdtek el szárnyra kapni, miután Britney hosszú, 13 évig tartó gyámságának végére pont került. Sokan emlékszünk még a világméretű #FreeBritney mozgalomra, amely a rajongók és az igazságügyi szervek figyelmét egyaránt felkeltette a sztár ügyében.
A gyámság megszűnése után Britney 2023-ban megjelent memoárjában, a The Woman in Me-ben őszintén vallott a személyes és szakmai nehézségeiről, az egészségügyi kihívásairól és a média által rá nehezedő folyamatos nyomásról. A Universal nem sokkal később megvásárolta a könyv filmes jogait, így elindult a film előkészítése.
