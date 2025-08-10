Az élet 8 fázisa és amit meg kell tanulnunk mindegyikben

Kétségtelenül szép és megindító, hogy egy apró gyermek olyan tiszta lelkiismerettel jön a világra, hogy bárkiben képes megbízni.



Ugyanakkor ez nem maradhat örökké így, hiszen életünk során rákényszerülünk arra, hogy elválasszuk a jót a rossztól.



Ezért ez az életszakasz arra szolgál, hogy kifejlesszük az alapvető bizalom és bizalmatlanság kérdését, ha csak elemi szinten is, de megtanuljuk, hogy vannak, akikben megbízhatunk, és vannak olyanok, akikben nem.



Később egy életen át tökéletesíthetjük, hogy őket megkülönböztessük egymástól.



