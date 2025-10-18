10 elegáns vaníliás parfüm, amely nem egy pékség illatára emlékeztet

10 elegáns vaníliás parfüm, amely nem egy pékség illatára emlékeztet

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.18.

Ahogy az idő hűvösebbre fordul, itt az ideje lecserélni a nyári illatokat őszi parfümökre. Egy meghitt illat olyan érzést kelt, mintha egy kasmír takaróba burkolóznánk vagy a kedvenc meleg pulóverünket viselnénk a kandalló mellett. Következzen 10 parfüm, amelyek stílusosan, anélkül idézik meg a vaníliás hangulatot, hogy túlságosan édesek vagy nehézkesek lennének.

Ne aggódj, a vanília illata nem kell, hogy émelyítően édes legyen, mint fiatalkorunk parfümjei. Az új generációs változatok lehetnek füstösek, fásak, vagy akár frissek is. Kedvenc vaníliás illataink szexik, könnyen viselhetők és folytonos bókok forrásai. Íme 10 illat, amelyek modern, kifinomult és teljességgel ellenállhatatlan vaníliás jegyekkel rendelkeznek.

1/10 Bond No. 9 New York Forever

Bond No. 9 New York Forever
A Bond No. 9 világában a város egy aranyló egyvelege a harmatos virágoknak és vaníliának. Az illat a legkedvesebb módja a valóságból való kiszakadásnak. A New York Forever mézes virágos jegyei és édes vaníliás árnyalatai olyan érzést keltenek, mintha minden mást elfelejtenél.

2/10 Kayali Vanilla | 28

Kayali Vanilla | 28
A Kayali Vanilla illata egyszerre addiktív és csábító. Krémes és érzéki jegyei között brazil tonkabab, madagaszkári vanília, barna cukor és virágok keverednek, amelyek minden találkozáskor nyomot hagynak.

3/10 Burberry Goddess Refillable Eau de Parfum

Burberry Goddess Refillable Eau de Parfum
A Burberry Goddess egy igazi gourmand kincsesbánya. Háromféle vaníliás jeggyel rendelkezik, melyek krémes, meleg aromát árasztanak, amit minden permetben egy kis levendula tesz teljessé. A vanília hármasa tökéletesen harmonizál a levendula finom frissességével, és egy szexi, kifinomult krémes illatot hoz létre, amit újra és újra szívesen fújsz magadra.

