„Egyből odaadják magukat” – Férfiakat kérdeztünk, miért esik nehezükre randizni manapság

Tudjuk, hogy nőként milyen nehéz napjainkban a társkeresés, de a férfiakat kérdezve nekik sincs könnyebb dolguk.

Azt hittem, valami komoly baj van velem és ezért nem akar velem randizni senki. Aztán felnyitotta a szemem, amit egy podcast-ben hallottam: A társkeresőkön háromszor annyi férfi van, mint nő és a nőket az ott található férfiaknak 80 százaléka nem érdekli. Minden hölgy arra a szűk 20 százalékra hajt, aki 185 centi magas, jóképű és egzisztenciával rendelkezik. Én egy szemüveges, 170 centis informatikus vagyok, aki nem keres rosszul, de egyelőre albérletben él, úgyhogy ezek után már nem magamban kerestem a hibát.

