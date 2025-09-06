„Egy ágyban aludtunk a babával” – Anyai tanácsok, amiket nem fogadtunk meg, pedig kellett volna

Az anyukáknak mindenki előszeretettel osztja az észt, de vannak dolgok, amikre érdemes odafigyelni.
A sapka
Az egyéves fiam utálta a sapkát: ordított és lekapta a fejéről amikor ráadtam, pedig már ősz volt. Nem tudtam mit tenni, nem viselte el magán. A boltban hallottam, hogy két idős nő összesúg a hátam mögött, hogy milyen anya vagyok, hogy még sapkát sem adok a gyerekre, én pedig beszóltam nekik, hogy senki nem kíváncsi a véleményükre. Egyikük mondta, hogy adjak rá áll alatt megkötős sapkát, amit nem tud lekapni magáról, de én dühösen faképnél hagytam őket. A fiam másnapra kapott egy olyan középfül-gyulladást, hogy egy hétig ordított a fájdalomtól, utána pedig már – csodák csodája – el tudta viselni magán a satyit.
