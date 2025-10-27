Egy 200 millió éves ragadozó rejtőzött a homok alatt – elképesztő felfedezés Indiában

Egy békés kis falu poros földje alatt egy több mint 200 millió éves titok rejtőzik. Egy lény, amely valaha ősi folyópartokon sétált és halakat vadászott, most újra életre kel a tudományos világ fantáziájában.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Képzeld el, hogy egy békés kis falu poros földje alatt egy több mint 200 millió éves titok rejtőzik. Egy lény, amely valaha ősi folyópartokon sétált és halakat vadászott — és amely most újra életre kel, legalábbis a tudományos világ fantáziájában.

A BBC nemrég arról számolt be, hogy a nyugat-indiai Rádzsasztán állam Jaisalmer körzetében egy meghökkentő felfedezésre bukkantak: egy ritka, krokodilszerű ősállat, egy úgynevezett fitoszaurusz megkövesedett maradványaira. A fosszília nem csupán a tudósokat hozta lázba – az egész terület új megvilágításba került, mint a Föld ősi történelmének egyik kulcsfontosságú helyszíne.

Mi is az a fitoszaurusz?

A fitoszaurusz egy különleges, félig vízi életmódot folytató őshüllő volt, amely a folyók partján és sekély vizekben élt. Hosszú, krokodilszerű testfelépítése miatt sokan összetéveszthetnék a ma élő krokodilokkal, de valójában egy teljesen más, korábbi fejlődési ágból származott. Olvass még a témában Mariah Carey: „Amerikában ingyen van az áram” 10 eset, amikor egy sztárnak fogalma sem volt a valóságról 7 ígéretes film, amit már az év első felében láthatunk Ariana Grande a Wicked rendezőjének új zenés filmjében kapott szerepet Teszt: Állíts össze egy fagyit, és megmondjuk melyik Disney hercegnő vagy

„A fitoszaurusz egy félig vízi állat volt, amely a folyóban és a szárazföldön is élt. Később ezekből fejlődtek ki a mai krokodilok” – mondta Dr. C. P. Rajendran geotudós.

Az állat körülbelül 1,5 –2 méter hosszú lehetett, és a kutatók becslései szerint több mint 200 millió éves.

A cikk folytatódik, lapozz!