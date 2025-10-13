Október 13-án Ede és Kálmán névnapja van – Milyen a személyiségük?
iStock



Arany Inez
Írta 2025.10.13.

Ma, 2025. október 13-án Magyarországon a legfontosabb névnapok Kálmán és Ede, de ezen a napon több más név is ünnepel, például Edgár, Eduárd, Edvárd, Edvarda, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Káleb, Romulusz és Teofil.

Az első részben részletesen kitérek a két legfontosabb névre, Kálmánra és Edére, majd külön elemzem a többi, ma ünnepelt nevet.

Kálmán
A Kálmán név egy régi magyar férfinév, amely török eredetű közszóból származik, hasonló a Kál névhez. Jelentése alapvetően: marad, megmarad, életben marad, de jelentheti a maradékot vagy az öregembert is. A név középkori formái, mint a Colomannus, Kalomannus a XI. századtól ismertek. Kálmán névnapját Szent Kálmán tiszteletére tartják, aki ír származású zarándok volt, és akit sajnálatos módon Ausztriában szláv kémnek néztek, ezért kivégeztek. Ez a szent személyes története ad különleges jelentést a névnapnak.
A Kálmán név viselői általában erős, tartós személyiségek, akik megbízhatóak és kitartóak. Egyensúlyra törekednek, és gyakran hűségesek a kapcsolataikban, miközben képesek a nehéz helyzetekben is megőrizni hidegvérüket. Ezek a tulajdonságok jól tükrözik a név eredeti jelentését, a megmaradást és az életben maradást.

Ede
Az Ede név ősi germán eredetű, és általában „gazdag”, „nemes” jelentéssel bír. Ez a férfinév a mai magyar névnapok között is kiemelkedő, és több híres Ede nevű személy is kapcsolódik hozzá, mint például Ede Teller, a neves magyar származású fizikus, aki hozzájárult az atomfizika tudományához. Az Ede név viselői általában erős jelleműek, szinte mindig céltudatosak, és jó vezetői képességekkel bírnak. Személyiségükben megjelenik a nemesség és az őszinteség, valamint az a képesség, hogy presztízsüket mindig meg tudják őrizni.

Edgár, Eduárd, Edvárd, Edvarda
Ezek névrokonok, germán eredetű nevek, melyek az „Ed-” előtag a birtoklás vagy vagyonjellemzőkkel kapcsolatos (például Edgár jelentése „boldog védekező” vagy „gazdag őrző”). Híres Edgárok között van Edgár Allan Poe, az amerikai költő és író, aki főleg sötét, misztikus történeteiről ismert. Ez a név általában olyan személyiségeket jelöl, akik intellektuálisak, kreatívak, és hajlamosak a művészi vagy filozófiai gondolkodásra.




