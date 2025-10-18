Drámai hatás, de nőiesen: Hódítanak a csipke körmök

Van valami egészen különleges abban, ahogy a csipke egyszerre tud romantikus, titokzatos és merészen nőies lenni. A divatvilág után most a manikűrtrendeket is meghódította: megjelentek a csipke hatású körmök, amelyek úgy néznek ki, mintha egy finom fehérnemű vagy egy elegáns ruha motívumai költöztek volna az ujjaidra.
Legyen szó áttetsző, légies mintákról vagy sötét, drámai csipkeszegélyekről, ez a trend minden variációban luxusérzetet kelt. A legjobb benne, hogy egyetlen mozdulattal képes megemelni egy hétköznapi outfitet. Ha te is imádod, amikor a manikűr nem csak szép, hanem történetet mesél, akkor ezek a csipkés körmök garantáltan elrabolják a szívedet.
Áttetsző csipke
Ez a fehér gyöngyös és csipkés francia manikűr tökéletes lehet, ha csak egy-egy körmödre szeretnél valamit, de akár szettben is jól mutat.
Olvass még a témában