Drámai hatás, de nőiesen: Hódítanak a csipke körmök

A csipke körmök varázsa abban rejlik, hogy egyszerre romantikusak és merészek. Ez a trend luxusérzetet kelt, és bármilyen outfitet feldob.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Van valami egészen különleges abban, ahogy a csipke egyszerre tud romantikus, titokzatos és merészen nőies lenni. A divatvilág után most a manikűrtrendeket is meghódította: megjelentek a csipke hatású körmök, amelyek úgy néznek ki, mintha egy finom fehérnemű vagy egy elegáns ruha motívumai költöztek volna az ujjaidra.

Legyen szó áttetsző, légies mintákról vagy sötét, drámai csipkeszegélyekről, ez a trend minden variációban luxusérzetet kelt. A legjobb benne, hogy egyetlen mozdulattal képes megemelni egy hétköznapi outfitet. Ha te is imádod, amikor a manikűr nem csak szép, hanem történetet mesél, akkor ezek a csipkés körmök garantáltan elrabolják a szívedet.

Áttetsző csipke

Ez a fehér gyöngyös és csipkés francia manikűr tökéletes lehet, ha csak egy-egy körmödre szeretnél valamit, de akár szettben is jól mutat. Olvass még a témában 5 zerowaste beauty tipp, hogy zöldebb legyen a napi szépségrutinod Milyen az orrod formája? Ezt árulja el a személyiségedről 3 borzasztó tavaszi kiegészítő, amit a férfiak szerint NE viselj, SOHA Így viseld az ősz kedvencét, a western csizmát – 15 stílusos szett

A cikk folytatódik, lapozz!