Nyaljuk a Nutellát, rövidítjük az esti mesét. Amit titokban minden anya csinál

Kedves Anyukák! Most egymás között vagyunk. Itt az ideje, hogy szépen a szívünkre tegyük a kezünket és bevalljuk, mik azok a dolgok, amiket titokban csinálunk akkor, amikor nem kell példát mutatni és nem látnak a gyermekeink.

Elvitte a cica

Hol lehet az a jó kis sípolós, zenélős játék, amire a múltkor is úgy ráléptem? Hol is lehet? De kár, hogy nem találjuk! Egymás között vagyunk, valld csak be, hogy amíg oviban volt, te selejtezted ki. Ja, és ugyanilyen rejtélyes módon tűnt el apa „meseszép” sárga inge is. Mi megértjük…

Ühüm, Ühüm…

Már fél órája be sem áll a szája? Bár nagyon izgalmas történetek tudnak kikerekedni a mondókájukból, tudjuk, hogy te sem figyelsz mindig. Hogy gyanút ne keltsenek gyermekükben, az édesanyák nemzedékről nemzedékre sikeresen használják a hosszú hümmögéseket, a „de érdekes”, „tényleg?!, „nem mondod!?” és hasonló elterelő kifejezéseket.

