iStock

Menj ki a konyhádba, és most dobd ki ezt a 6 dolgot

Schuster Borka
2025.10.20.

Ha eddig halogattad a rendrakást vagy a selejtezést, legyen ez egy jel, hogy ideje megválni azoktól a dolgoktól, amelyek balesetekhez, ételmérgezéshez vagy más higiéniai problémához vezethetnek a konyhádban.

1/6 Karcos vágódeszkák

Karcos vágódeszkák
A vágódeszkák a leggyakrabban használt eszközök közé tartoznak a konyhában, különösen, ha szívesen főzöl otthon. De ha így van, akkor az azt is jelentheti, hogy a vágódeszkáid megérettek a cserére. Még ha minden használat után meg is tisztítod őket, a rendszeres használatból eredő vágások és kopások táptalajt jelentenek a baktériumoknak és a kórokozóknak.

Ha azt veszed észre, hogy a deszkáid érdesnek tűnnek, akkor válaszd inkább a biztonságos megoldást, és cseréld őket újakra, amiket még maradéktalanul meg lehet tisztítani.

2/6 Tompa kések

Tompa kések
A kések idővel tompává válhatnak, ami potenciális biztonsági kockázatot jelent. A tompa kések nem csak nem hatékonyak, de cserébe veszélyesebbek is, mivel több erőt igényel a használatuk és könnyebben megcsúszhatnak. A kések élezése meghosszabbíthatja az élettartamukat, de ha a vágóeszközök már javíthatatlanul tompák, ideje kidobni őket.

3/6 Elhasznált fakanalak

Elhasznált fakanalak
A fakanalak és spatulák természetes, vegyszermentes konyhai eszközök, de idővel hajlamosak apró repedések kialakulására. Akárcsak a vágódeszkákon, ezeken a fából készült konyhai eszközökön is megtapadhatnak az ételmaradékok és a baktériumok. Ha az öregedés jeleit, például repedéseket, foltokat vagy kellemetlen szagokat tapasztalsz rajtuk, itt az ideje kicserélni őket.

