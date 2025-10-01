Ezért dacosabb a gyerek 3–4 éves korában – és mit tehetsz ellene?
Ezért dacosabb a gyerek 3–4 éves korában – és mit tehetsz ellene?

A három-négy éves kor talán az egyik legizgalmasabb, ugyanakkor a legnagyobb kihívásokkal teli időszak a kisgyermekes szülők életében. Ahogy a gyermekünk elkezd formálódni, kialakul a saját személyisége, ezzel együtt pedig megjelenik a híres-neves dackorszak is, ami az egyik legfontosabb fejlődési szakasznak tekinthető.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Ezekben az években a kicsik elkezdenek függetlenedni, saját döntéseik meghozatalával próbálkoznak, és ezzel együtt a „nem” az egyik kedvenc szavukká válik. Már egy egyszerű kérdésre is elutasító válaszokat adhatnak, hiszen ez a módja annak, hogy kipróbálják, meddig terjed a hatáskörük.

Miért kezdődik a dac?

A dackorszak kialakulása mögött logikus okok húzódnak meg. A kicsik ebben a korban kezdik igazán felismerni önmagukat, saját akaratukat és azt, hogy ők is különálló egyéniségek. Ezek a felismerések elindítják őket az önállósodás útján, ahol természetes, hogy próbálják feszegetni a határokat.

Emellett az érzelmi fejlettségük még nem éri el azt a szintet, hogy mindig képesek lennének bölcsen kezelni a frusztrációikat, így a dühkitörések és dacreakciók gyakori eszközzé válnak számukra az érzelmi feszültség levezetésére.

