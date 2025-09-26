Így készíts cukormentes házi granolát, amit még a gyerekek is falni fognak

A granola tökéletes alapanyagai
Mielőtt nekiállnánk a granola készítésének, fontos átgondolni, milyen alapanyagot szeretnénk használni. Az alábbi összetevők nemcsak ízletesek, de az egészséges táplálkozásba is jól beilleszthetők.
Hozzávalók:
- 200 g zabpehely
- 100 g mandula (vagy más dióféle, például dió vagy kesudió)
- 50 g tökmag
- 50 g napraforgómag
- 2 evőkanál kókuszolaj
- 150 g aszalt gyümölcs vegyesen (pl. áfonya, mazsola vagy barack)
- 2 evőkanál fahéj
- 1 csipet só
A zabpehely biztosítja a granola egyedi ropogósságát, miközben magas rosttartalommal hozzájárul a teltségérzet fenntartásához és az egészséges emésztéshez. A különböző magvak és diófélék, mint a mandula és a tökmag, omega-3 zsírsavakban gazdagok, melyek támogatják a szív egészségét és gyulladáscsökkentő hatásuk is ismert.
