Így készíts cukormentes házi granolát, amit még a gyerekek is falni fognak

Ki ne szeretné az édes, ropogós granolát, amely tökéletes reggeli lehetőség vagy egészséges nassolnivaló? Sokan azonban aggódnak a bolti változatok magas cukortartalma miatt. Szerencsére, ha saját magunk készítjük el ezt a kedvelt finomságot, nem csak hogy a saját ízlésünk szerint alakíthatjuk, hanem biztosíthatjuk, hogy teljesen cukormentes legyen.

A granola tökéletes alapanyagai

Mielőtt nekiállnánk a granola készítésének, fontos átgondolni, milyen alapanyagot szeretnénk használni. Az alábbi összetevők nemcsak ízletesek, de az egészséges táplálkozásba is jól beilleszthetők.

Hozzávalók:

200 g zabpehely

100 g mandula (vagy más dióféle, például dió vagy kesudió)

50 g tökmag

50 g napraforgómag

2 evőkanál kókuszolaj

150 g aszalt gyümölcs vegyesen (pl. áfonya, mazsola vagy barack)

2 evőkanál fahéj

1 csipet só

A zabpehely biztosítja a granola egyedi ropogósságát, miközben magas rosttartalommal hozzájárul a teltségérzet fenntartásához és az egészséges emésztéshez. A különböző magvak és diófélék, mint a mandula és a tökmag, omega-3 zsírsavakban gazdagok, melyek támogatják a szív egészségét és gyulladáscsökkentő hatásuk is ismert.

