Csillagjegyek a legnagyvonalúbbtól a legsóherebbig: kiderül, te hol állsz!

Az oroszlán híres a nagylelkűségéről és szeret arról gondoskodni, hogy mások is élvezhessék azt, amit ő birtokol. Számára természetes, hogy megosztja az örömét és az élményeit másokkal, így ha az anyagi javakról van szó, ő sosem fukarkodik.
Nagyvonalú Oroszlán
Nem véletlen, hogy az oroszlánokat gyakran a társaság lelkének tekintik, hiszen mindenki szeret hozzájuk tartozni, mivel mindig van valami izgalmas és új dolog, amit felkínálnak.