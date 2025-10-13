A csillagjegyed szerint ekkor viselkedsz toxikusan – anélkül hogy észrevennéd

Meglepődnél, milyen gyakran találnak rá a csillagjegyek rejtett jellemzőik nyomán, különösen, amikor az érzelmekről és a kapcsolódási dinamikáról van szó. Bár mi mindannyian büszkék vagyunk a legelőnyösebb tulajdonságainkra, azok a rejtélyes és olykor elfojtott jellemzők is hatással vannak ránk, amelyek nem feltétlenül tesznek mindenkit boldoggá körülöttünk.

Kos

A Kos az élet minden területén rendkívül energikus és szenvedélyes, ám ez az energiabomba hajlamos lehet átcsapni agresszióba. Gyakran annyira elfoglaltak saját ambícióik üldözésével, hogy nem veszik észre, milyen hatással vannak a körülöttük lévőkre. Néha bántó megjegyzéseket tehetnek anélkül, hogy megértenék, a másik fél érzései illetve határai teljesen más tényezőkből táplálkoznak.

Ha te is Kos vagy, próbálj meg tudatosan figyelni arra, hogy jobban beengedd mások véleményét és érzéseit, mert az agresszivitásod előtt mindig áll némi váratlan ellenállás, amit csupán te irányíthatsz.

