unsplash.com

Csillagjegyed szerint a szeptemberi újhold így forgatja fel az életedet

Farkas Izabella
Írta 2025.08.30.

Szeptemberben az újhold szeptember 14-én érkezik, és hatása minden jegy életére eltérően hat. Az újhold energiája gyakran új kezdeteket hoz, lehetőséget ad arra, hogy elengedjük a múlt terheit, és új terveket szövögessünk. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan befolyásolja a szeptemberi újhold mind a 12 csillagjegyet.

Kos: Az önmegvalósítás ideje

Az újhold a Kos számára különösen izgalmas, hiszen lehetőséget kínál arra, hogy végre elkezdhessen valamilyen régóta tervezett projektet. Koncentrálj arra, hogy kiaknázd kreatív energiáidat, és ne félj segítséget kérni másoktól, ha szükséged van rá.

Ez az időszak a bevált szakmai kapcsolatok megerősítésére is ideális. Használd ki a munkahelyi támogatást, hogy előrébb juthass karrieredben.

Bika: Új utazások és élmények

Bikaként az újhold az utazás és a tanulás témakörében vált ki belőled változásokat. Lehet, hogy úgy érzed, itt az ideje kilépni a komfortzónádból, és felfedezni új helyeket vagy új hobbikat. Adj teret a találkozásoknak, amelyek később jelentős szerepet játszhatnak életedben.

Ez a periódus kimondottan alkalmas arra, hogy új érdeklődési területeket fedezz fel, akár egy új kurzus elvégzésével, akár egy hosszabb utazás megszervezésével.

