Mire vágyik a lelked most a csillagjegyed szerint?

A Kosnak szüksége lehet egy kis pihenésre, noha ez tőle szokatlan. A tüzes, lendületes természeted most abban találhatja meg a békéjét, ha egy kicsit visszaveszel a tempóból. Engedd meg magadnak, hogy élvezd a csendes pillanatokat, talán egy könnyű olvasmány vagy egy nyugalmas séta is segíthet feltöltődni.

Kos

A belső nyugtalanságot gyakran lehet csillapítani azáltal, hogy tudatosan odafigyelsz a légzésedre, és a figyelmedet a jelen pillanatra összpontosítod. Próbáld ki a meditációt vagy a jóga alapgyakorlatait, és figyeld meg, hogyan változtatja meg a hozzáállásodat.

