Van, hogy eltávolodni a családodtól a legegészségesebb döntés

Tökéletesség kontra valóság
Jordan több tanulmányban is megkérdezett olyan embereket, akik eltávolodtak néhány vagy az összes családtagtól. Egyik interjúalanya segített megérteni, hogy nem mindenki éli meg negatívumként az elidegenedett családi kapcsolatot:
„Nem mindannyian akarunk olyanok lenni, mint egy karácsonyi képeslap, vagy vágyunk arra, hogy karácsonykor együtt töltsük az időt az apukánkkal. Nem vágyom erre, nem is akarom ezt, és ez teljesen rendben van. És vannak még hozzám hasonló emberek. Vannak emberek, akik szégyellik magukat emiatt, és erre semmi okuk.”
Jordan jobban megértette a szoros családi kapcsolatok kulturális értékét. Innen nézve a szoros, bensőséges családi kommunikáció és kapcsolatok hiánya kudarcnak tűnik.
Egy másik tanulmányban Christine Rittenour kommunikációkutató és munkatársai azt találták, hogy az egyesült államokbeli felnőtt gyerekeket és szülőket, akik elidegenedtek egymástól, mások gyakran negatívan ítélték meg, ami tovább növelte a már átélt szorongást és kényelmetlenséget.