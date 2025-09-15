Van, hogy eltávolodni a családodtól a legegészségesebb döntés
iStock

Címlap / Életmód / Család / Van, hogy eltávolodni a családodtól a...

Van, hogy eltávolodni a családodtól a legegészségesebb döntés

Schuster Borka
Írta 2025.09.15.

Jordan Allen, a Utah Valley Egyetem kommunikációkutatója és dr. Dawn O. Braithwaite közösen szerkesztenek egy blogot, amelyben a kommunikációról és az elidegenedett családi kapcsolatokról szóló kutatásokat ismertetnek. Amikor Jordan elkezdett olvasni az elidegenedésről, megtudta, hogy a családokkal foglalkozó kutatók és szakemberek gyakran gondolnak az elidegenedésről az egyéni vagy kollektív diszfunkciók szempontjából; valami megoldandó és javítandó helyzetként.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Tökéletesség kontra valóság

Jordan több tanulmányban is megkérdezett olyan embereket, akik eltávolodtak néhány vagy az összes családtagtól. Egyik interjúalanya segített megérteni, hogy nem mindenki éli meg negatívumként az elidegenedett családi kapcsolatot:

Nem mindannyian akarunk olyanok lenni, mint egy karácsonyi képeslap, vagy vágyunk arra, hogy karácsonykor együtt töltsük az időt az apukánkkal. Nem vágyom erre, nem is akarom ezt, és ez teljesen rendben van. És vannak még hozzám hasonló emberek. Vannak emberek, akik szégyellik magukat emiatt, és erre semmi okuk.

Jordan jobban megértette a szoros családi kapcsolatok kulturális értékét. Innen nézve a szoros, bensőséges családi kommunikáció és kapcsolatok hiánya kudarcnak tűnik.

Mások ezeket olvassák

Egy másik tanulmányban Christine Rittenour kommunikációkutató és munkatársai azt találták, hogy az egyesült államokbeli felnőtt gyerekeket és szülőket, akik elidegenedtek egymástól, mások gyakran negatívan ítélték meg, ami tovább növelte a már átélt szorongást és kényelmetlenséget.

LittleBee80/istockphoto.com

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Varázslatos magyar régiók, ahol az ősz csodálatos – Hová érdemes ellátogatni?

Varázslatos magyar régiók, ahol az ősz csodálatos – Hová érdemes ellátogatni?
Van, hogy eltávolodni a családodtól a legegészségesebb döntés

Van, hogy eltávolodni a családodtól a legegészségesebb döntés
﻿5 adventi dekoráció, amit még kétbalkezesek is elkészíthetnek

﻿5 adventi dekoráció, amit még kétbalkezesek is elkészíthetnek
A hűséges férfi 5 ismérve. Már a kapcsolat elején kiderül

A hűséges férfi 5 ismérve. Már a kapcsolat elején kiderül
Munkamániás vagy? 5 jel, hogy tényleg problémával nézel szembe

Munkamániás vagy? 5 jel, hogy tényleg problémával nézel szembe
Tippek a nyári fülledtség ellen, amik tényleg működnek

Tippek a nyári fülledtség ellen, amik tényleg működnek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK