Ezt tanultam a Bűnösnek nyilvánítva sorozatból – Azóta nem ítélkezem első látásra

2025. március 26-án jelent meg a Netflixen a Harlan Coben regénye alapján készült Bűnösnek nyilvánítva című sorozat, és én – mint oly sokan mások – kíváncsian ültem le elé, valami izgalmas, talán provokatív krimire számítva. Aztán néhány rész után észrevettem, hogy már nem a történet fordulatai érdekelnek igazán, hanem az a kellemetlen, mégis ismerős jelenség, hogy miért ítélkezünk gyakran már első pillantásra?

Egy különleges krimi, ami sokat tanított nekem

A Bűnösnek nyilvánítva nem egy szokványos bűnügyi történet. Inkább egy társadalmi dráma, amely azt vizsgálja: mi alapján döntjük el, hogy valaki bűnös vagy ártatlan? Vajon mennyi ideig figyelünk oda valakire, mielőtt máris skatulyába tesszük? És mit jelent empatikusnak lenni egy olyan világban, ahol sok esetben azt éreztetik velünk, a felszín többet számít, mint a valódi történet?

Könnyen ítélkezünk és tévedhetünk

A sorozat egyik kulcsfigurája, Leo olyan helyzetbe kerül, ahol sok körülmény arra utal, hogy bűnös, méghozzá egy megrázó ügyben. A társadalom, a média, sőt a saját ismerősei is gyorsan véleményt formálnak róla. És ami igazán megrázó: a nézők is. Az első részek úgy vannak felépítve, hogy jó eséllyel mi is együtt ítélkezünk a többiekkel. A sorozat ezzel ravaszul rávilágít arra, mennyire természetes reakció számunkra a gyors ítélet – és mennyire veszélyes ez.

Ahogy haladunk előre, rétegről rétegre tárul fel előttünk a múlt, az egyes szereplők személyisége, és azok a döntések, amelyek ehhez a ponthoz vezettek. Minden új információval megváltozhat az igazságról alkotott képünk. A történet ráébreszt arra, hogy egyetlen pillanat, egy kiragadott mondat vagy tett nem magyarázza meg egy ember egész történetét. És hogy amit elsőre „egyértelműnek” látunk, az lehet, hogy csak egy félig ismert történet foszlánya.