Renáta, Csaba, Brúnó névnapja van ma. Milyen a személyiségük?

Brúnó
A Brúnó név önmagában ritka különlegesség, de jelentős kulturális és történelmi háttere van. Eredetileg germán név, jelentése „barna, sötétbarna” vagy „testvéren”, utalva a testvériségre. A magyar névnaptárakban hosszú ideje szerepel, de csak nagyon kevés magyar viseli ezt a nevet, inkább külföldön gyakori.
A Brúnót vallási és tudományos körökben több híres egyén viselte, így például Szent Brúnó, aki a 11. században alapította a karthauzi szerzetesrendet, az ismeretlent kereste és a filozofálás, a lelki fejlődés példaképe lett.
Az, aki Brúnó, általában visszafogott, szorgalmas és pontos jellem, aki a mélyebb értelmi, lelki kérdések iránt érdeklődik. Stabil, megbízható személynek hiszik, aki nem szereti a felszínes zajt, inkább a nyugalmat, a mély víz jár, ahogy a név jelentése is felfordíthatóan mondja: nem a színes, hanem a sötét, megbízható, komoly személyiség. Ugyanakkor a Brúnót néha szőnyinek is érzik, mert a világ nem könnyű a magát távol tartó, halk lénynek.
Olvass még a témában
Brúnó néven nincs közismert magyar híresség, de ez egyre kevesebb meglepetést jelent, hiszen a név ritkasága épp a különleges vonzereje.