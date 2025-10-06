Renáta, Csaba, Brúnó névnapja van ma. Milyen a személyiségük?
iStock

Címlap / Névnapok / Renáta, Csaba, Brúnó névnapja van ma....

Renáta, Csaba, Brúnó névnapja van ma. Milyen a személyiségük?

Arany Inez
Írta 2025.10.06.

Ma ünnepeljük Magyarországon a névnaposokat azok között, akiket Brúnó, Renáta, Berény, Csaba, Csobád, Peregrina, Renátó, Renátusz illetve René néven hívnak. Csak az előbb két név, Brúnó és Renáta maradt benne minden napirajzban, a többiek régebbi magyar névnaptárakban is szerepelnek, de kevésbé gyakoriak ma. Most részletesen bemutatom mindegyik nevünk jelentését, jellemvonásait, híres névviselőket és érdekes történeteket, népi hagyományokat a nevekkel kapcsolatban.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Brúnó

A Brúnó név önmagában ritka különlegesség, de jelentős kulturális és történelmi háttere van. Eredetileg germán név, jelentése „barna, sötétbarna” vagy „testvéren”, utalva a testvériségre. A magyar névnaptárakban hosszú ideje szerepel, de csak nagyon kevés magyar viseli ezt a nevet, inkább külföldön gyakori.

A Brúnót vallási és tudományos körökben több híres egyén viselte, így például Szent Brúnó, aki a 11. században alapította a karthauzi szerzetesrendet, az ismeretlent kereste és a filozofálás, a lelki fejlődés példaképe lett.

Az, aki Brúnó, általában visszafogott, szorgalmas és pontos jellem, aki a mélyebb értelmi, lelki kérdések iránt érdeklődik. Stabil, megbízható személynek hiszik, aki nem szereti a felszínes zajt, inkább a nyugalmat, a mély víz jár, ahogy a név jelentése is felfordíthatóan mondja: nem a színes, hanem a sötét, megbízható, komoly személyiség. Ugyanakkor a Brúnót néha szőnyinek is érzik, mert a világ nem könnyű a magát távol tartó, halk lénynek.

Olvass még a témában

Brúnó néven nincs közismert magyar híresség, de ez egyre kevesebb meglepetést jelent, hiszen a név ritkasága épp a különleges vonzereje.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Renáta, Csaba, Brúnó névnapja van ma. Milyen a személyiségük?

Renáta, Csaba, Brúnó névnapja van ma. Milyen a személyiségük?
Őszies hűvös és napos idő váltakozik október 6-án

Őszies hűvös és napos idő váltakozik október 6-án
7 tipp, hogy problémagyártó helyett megoldó ember legyél

7 tipp, hogy problémagyártó helyett megoldó ember legyél
„Csak a bűnösöket viszi el a cunami”- Őrült dolgok, amiket mélyen vallásos emberek mondtak

„Csak a bűnösöket viszi el a cunami”- Őrült dolgok, amiket mélyen vallásos emberek mondtak
Az időszakos böjt rendkívüli módon képes felpörgetni a libidódat

Az időszakos böjt rendkívüli módon képes felpörgetni a libidódat
Mi az a kérdés, amire a válasz azonnal elárulja, hogy a másik milyen ember?

Mi az a kérdés, amire a válasz azonnal elárulja, hogy a másik milyen ember?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK