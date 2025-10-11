Ma, október 11-én, Brigitta és Gitta névnap van: mit rejt a személyiségük?
iStock

Címlap / Névnapok / Ma, október 11-én, Brigitta és Gitta...

Ma, október 11-én, Brigitta és Gitta névnap van: mit rejt a személyiségük?

Arany Inez
Írta 2025.10.11.

Október 11-én Magyarországon Brigitta, Etel, Gitta és Placida névnapját ünnepeljük, de a legfontosabbak közé főként Brigitta és Placida tartoznak.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Brigitta név eredete és jelentése
Brigitta kelta (ír) eredetű női név, amelynek jelentése „magasztos”. Az egyik legismertebb Brigitta a középkori skandináv és ír származású szent, Szent Brigitta, aki a XIV. században élt és a keresztény egyház fontos alakja. Brigitta névvel jellemzően erős, céltudatos nőket azonosítanak, akikben megvan a szellemi mélység és a védelmező hajlam. Ma a Brigitta nevűek sokszor művészi vagy szellemi pályán bontakoznak ki, ugyanakkor a személyiségjegyek között az érzelmi intelligencia és a kitartás is gyakori. A Brigittákat sokszor jellemzi a mély elkötelezettség szeretteik iránt és a belső spirituális erő.

Placida név eredete és jelentése
Placida név latin eredetű, jelentése „nyugodt”, „béketűrő”. Ez a név ritkább, de jelentőségteljes, mert a nyugalom és a kiegyensúlyozottság eszményét hordozza. A Placida nevű emberek gyakran békés, visszafogott természetűek, akik kerülik a konfliktusokat, és inkább a harmónia megteremtésére törekednek. Napjainkban a Placida név viselői csendes erőt képviselnek, akik megbízhatóságukkal és türelmükkel tűnnek ki a környezetükben. Pozitív társasági szerepvállalásuk és empatikus viselkedésük jellemző.

Etel név jelentése és érdekessége
Az Etel név magyar eredetű, viszonylag ritka, a hagyományos névanyag része. Az Etel nevűek személyisége általában kiegyensúlyozott, csendes, de határozott. Népies hagyományokból kevés konkrét történet kötődik hozzá, de a magyar néphagyományban az október időszaka a termés betakarításának és a természet körforgásának ideje, így az Etel névvel élők kapcsolatát az évszak nyugalmával és gazdagságával szokták összefüggésbe hozni.

Olvass még a témában

Gitta név eredete és jelentése
A Gitta név a Brigittának egy rövidebb, becézett változata, így szintén a „magasztos” jelentést hordozza. A Gitták jellemzője a közvetlenség, élénkség és kreativitás. Gyakran spontán, dinamikus személyiségek, akik könnyen teremtenek kapcsolatokat. Személyiségükben keveredik a határozottság a szeretetteljes gondoskodással.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Ma, október 11-én, Brigitta és Gitta névnap van: mit rejt a személyiségük?

Ma, október 11-én, Brigitta és Gitta névnap van: mit rejt a személyiségük?
Tavaszi reggelek, őszies dél: záporok kísérik az őszi hétvégét

Tavaszi reggelek, őszies dél: záporok kísérik az őszi hétvégét
„Ezekkel a mellekkel nem fog menni!” – A legnagyobb szoptatás tévhitek

„Ezekkel a mellekkel nem fog menni!” – A legnagyobb szoptatás tévhitek
Ez a 10 legjobb hajban hagyható kondicionáló

Ez a 10 legjobb hajban hagyható kondicionáló
10 dolog, amit sose dobj ki a szemetesbe

10 dolog, amit sose dobj ki a szemetesbe
Otthoni spa élmény? Ezzel a 10 fürdőszoba trükkel simán megvalósítható

Otthoni spa élmény? Ezzel a 10 fürdőszoba trükkel simán megvalósítható
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK