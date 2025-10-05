4 csillagjegy, akinek idős a lelke: sokkal bölcsebb, mint a korosztálya

Az a típus vagy, aki azt vallja, hogy inkább mások hibájából tanul, és nem (csak) a sajátjából. Mindig is intelligens alkat voltál, aki inkább a megfontoltság jelképe volt, semmint a spontán kalandoké, de erről az tehet, hogy a lelked már rengeteg tapasztalatot megélt, és nem felejtette el őket.



Ugyanazt a hibát kétszer te biztosan nem követed el! Valószínűleg ez a különleges tudás tehet arról, hogy gyerekkorodban is imádtál történeteket mesélni, továbbadni a tudásodat, és ez felnőttként sem változott.



Van benned valami, aminek hatására a tapasztalataidat képes vagy hatékonyan átadni a fiataloknak, és ezért is állnád meg a helyed például a tanítói szakmában.



