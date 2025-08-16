„Bókolok és elkérem a számát” – Férfiak, hogyan fűzitek a nőket?
„Bókolok és elkérem a számát” – Férfiak, hogyan fűzitek a nőket?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.16.

"Többnyire semmit." Srácok, mit csináltok, ha megtetszik egy lány? Kérdezted már a párod, ő hogyan reagálta le, amikor belédzúgott?

Nem sokat

Már annyiszor kosaraztak ki durván a lányok, hogy én azóta csak Tinderen merek ismerkedni, a „való világban” már nem. Ha mégis megtetszik valaki, akivel társaságban találkozom, akkor egész nap szerelmem tárgyáról ábrándozom, megtervezem, hogyan kérem meg a kezét, hogy milyen beszédet mondok az esküvőn és kitalálom a gyerekek neveit is. Azt is vizionálom, hogy együtt megöregszünk, belőlem kopasz, fehérszakállú bácsi, belőle ősz kontyú anyóka lesz és egy kis házban éldegélünk.

Szemmel verve

Csak bámulom, hogy milyen szép és ennyi.

