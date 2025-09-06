Beszürkült, besárgult fuga: ez a 3 egyszerű trükk vadiújjá varázsolja

Természetes, hogy elszíneződik, de tehetünk ellene
A Southern Living szakértők segítségével nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a fuga könnyen elszíneződhet, tehetünk azért, hogy újra újszerűnek tűnjön. Először is fontos tisztázni, hogy a fuga anyaga porózus, vagyis szó szerint úgy viselkedik, mint egy szivacs – mindent magába szív, legyen szó zsírról, szappanlerakódásról, penészről vagy vízkőről. „Ezért van az, hogy a fuga sokkal előbb elszíneződik, mint maga a csempe” – magyarázza Forrest Webber, az alabamai Bear Brothers Cleaning tulajdonosa.
„A fugatisztítás igényel egy kis ügyességet, a megfelelő tisztítószereket és bizony nem kevés fizikai munkát.” De ne aggódj, van három szuper módszer, amit a tisztaság nagymesterei ajánlanak!