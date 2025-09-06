Beszürkült, besárgult fuga: ez a 3 egyszerű trükk vadiújjá varázsolja
istockphoto.com

Címlap / Otthon / Háztartás / Beszürkült, besárgult fuga: ez a 3...

Beszürkült, besárgult fuga: ez a 3 egyszerű trükk vadiújjá varázsolja

Nyul Debóra
Írta 2025.09.06.

A legtöbbünknek ismerős a helyzet: a csempe még egész vállalhatónak tűnik, de a fuga... nos, az más tészta. Sárgás, szürkés, foltos – mintha ezeréves koszt őrizne, amit sehogy sem lehet kiszedni. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy pár egyszerű – és meglepően hatékony – módszerrel jó eséllyel újra hófehérré varázsolhatod?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Természetes, hogy elszíneződik, de tehetünk ellene

A Southern Living szakértők segítségével nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a fuga könnyen elszíneződhet, tehetünk azért, hogy újra újszerűnek tűnjön. Először is fontos tisztázni, hogy a fuga anyaga porózus, vagyis szó szerint úgy viselkedik, mint egy szivacs – mindent magába szív, legyen szó zsírról, szappanlerakódásról, penészről vagy vízkőről. „Ezért van az, hogy a fuga sokkal előbb elszíneződik, mint maga a csempe” – magyarázza Forrest Webber, az alabamai Bear Brothers Cleaning tulajdonosa.

„A fugatisztítás igényel egy kis ügyességet, a megfelelő tisztítószereket és bizony nem kevés fizikai munkát.” De ne aggódj, van három szuper módszer, amit a tisztaság nagymesterei ajánlanak!

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Beszürkült, besárgult fuga: ez a 3 egyszerű trükk vadiújjá varázsolja

Beszürkült, besárgult fuga: ez a 3 egyszerű trükk vadiújjá varázsolja
„Egy ágyban aludtunk a babával” – Anyai tanácsok, amiket nem fogadtunk meg, pedig kellett volna

„Egy ágyban aludtunk a babával” – Anyai tanácsok, amiket nem fogadtunk meg, pedig kellett volna
Vigyázz! Ezzel a 6 dologgal lerövidítheted a mosogatógép élettartamát

Vigyázz! Ezzel a 6 dologgal lerövidítheted a mosogatógép élettartamát
Bűntudat, megmaradt tízórai és spórolás, avagy így csomagolunk a gyerekeinknek 

Bűntudat, megmaradt tízórai és spórolás, avagy így csomagolunk a gyerekeinknek 
5 kihalt állatfaj, ami annyira furcsa, hogy nem hiszed el, hogy létezett

5 kihalt állatfaj, ami annyira furcsa, hogy nem hiszed el, hogy létezett
Katalin hercegné betegsége 5 dologra mindannyiunkat megtaníthat

Katalin hercegné betegsége 5 dologra mindannyiunkat megtaníthat
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK