Beszürkült, besárgult fuga: ez a 3 egyszerű trükk vadiújjá varázsolja

A legtöbbünknek ismerős a helyzet: a csempe még egész vállalhatónak tűnik, de a fuga... nos, az más tészta. Sárgás, szürkés, foltos – mintha ezeréves koszt őrizne, amit sehogy sem lehet kiszedni. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy pár egyszerű – és meglepően hatékony – módszerrel jó eséllyel újra hófehérré varázsolhatod?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Természetes, hogy elszíneződik, de tehetünk ellene

A Southern Living szakértők segítségével nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a fuga könnyen elszíneződhet, tehetünk azért, hogy újra újszerűnek tűnjön. Először is fontos tisztázni, hogy a fuga anyaga porózus, vagyis szó szerint úgy viselkedik, mint egy szivacs – mindent magába szív, legyen szó zsírról, szappanlerakódásról, penészről vagy vízkőről. „Ezért van az, hogy a fuga sokkal előbb elszíneződik, mint maga a csempe” – magyarázza Forrest Webber, az alabamai Bear Brothers Cleaning tulajdonosa.

„A fugatisztítás igényel egy kis ügyességet, a megfelelő tisztítószereket és bizony nem kevés fizikai munkát.” De ne aggódj, van három szuper módszer, amit a tisztaság nagymesterei ajánlanak!

A cikk folytatódik, lapozz!