Ezek a biztos jelei annak, hogy a barátnőd irigy rád

A barátokat a választott családunknak mondjuk, ők azok, akiket vérkötelék nélkül is képesek vagyunk szeretni és ragaszkodni hozzájuk. De ahogy a családtagjainkkal, úgy a barátainkkal sem mindig egyszerű a kapcsolatunk. Női barátok között akár még irigység is felfedezhető, noha a szeretet is jelen van.
1/4 Nem dicsér hangosan
Van egy angol mondás, miszerint „real queens fix each other's crowns”, vagyis az igazi királynők megigazítják egymás koronáját. Azonban a valóságban a nők szeretik inkább letépni egymás koronáját, mintsem megigazítani. Ez a versenyszellem még a legjobb barátságokat sem kíméli és bár egészséges szinten, de jelen van. Ez szerintem még elfogadható egy barátságon belül, sokszor egymás motivációja is lehet két nő, viszont ez átfordulhat egy sokkal erőteljesebb érzésbe is.
Meghatározó jele lehet ennek például, ha a barátnőd soha, egy bókot sem intéz feléd, sőt egyenesen irigy tekintettel néz rád. Márpedig amikor szemmel láthatóan jól érzed magad a bőrödben, jól nézel ki, akkor egy baráti megerősítés tovább növelheti önbizalmadat. Pláne, ha tudható rólad, hogy problémáid vannak ilyen téren. Ebben az esetben főleg kötelessége egy jó barátnak ebben segíteni számodra és a dicséret pont erre lehetne egy jó eszköz.
2/4 Nem fejezi ki örömét, ha siker ér téged
Mindenki másképp fejezi ki örömét, ezért te tudhatod, hogy a barátnőd, hogyan reagál ilyen helyzetekben. Ennek tudatában, viszont furcsa érzés lehet, ha nem látod rajta ezeket a reakciókat, amikor éppen egy örömteli dologról számolsz be neki. Sőt, egyenesen bántó lehet, hiszen egy legjobb barátról azt feltételezzük, hogy mellettünk áll jóban-rosszban és nem kell előtte megjátszanunk magunkat. És bár mindenkinek lehetnek rosszabb pillanatai, ha soha nem érzel rajta örömöt irányodba, az már elgondolkodtató lehet számodra.
Egy jó barátság is úgy működik, mint egy jó párkapcsolat. Együtt jóban-rosszban, hiszen erről szól az élet. Ám irigységgel a szívben nem feltétlen egyenlő a mérleg két nyelve, ezért lehet, hogy valaki jobban tud társad lenni a nehéz helyzetekben. Sőt, kifejezetten tartózkodik az örömteli eseményektől, de ez egyáltalán nem tudatos és nem rólad szól.
Az irigység csakis akkor alakulhat ki valakiben, ha elégedetlen saját életével és a másik tükröt tartva emlékezteti arra, hogy mi az, ami hiányzik életéből. Sajnos, sokszor ezt a tükröt a legjobb barát tartja és nehéz szembesülni ezzel. Egy jó barát viszont dolgozik azon, hogy félre tudja tenni ezt az érzést és igazán örülni a másik sikereinek. Ha nem is elsőre, de egy kis munkával bárki száműzheti életéből az irigységet.