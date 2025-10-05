Ezek a biztos jelei annak, hogy a barátnőd irigy rád

Egy jó barátság is úgy működik, mint egy jó párkapcsolat. Együtt jóban-rosszban, hiszen erről szól az élet. Ám irigységgel a szívben nem feltétlen egyenlő a mérleg két nyelve, ezért lehet, hogy valaki jobban tud társad lenni a nehéz helyzetekben. Sőt, kifejezetten tartózkodik az örömteli eseményektől, de ez egyáltalán nem tudatos és nem rólad szól.



Az irigység csakis akkor alakulhat ki valakiben, ha elégedetlen saját életével és a másik tükröt tartva emlékezteti arra, hogy mi az, ami hiányzik életéből. Sajnos, sokszor ezt a tükröt a legjobb barát tartja és nehéz szembesülni ezzel. Egy jó barát viszont dolgozik azon, hogy félre tudja tenni ezt az érzést és igazán örülni a másik sikereinek. Ha nem is elsőre, de egy kis munkával bárki száműzheti életéből az irigységet.



